Si salva con Apple Watch da una rapina a mano armata

Durante una rapina a mano armata, una donna di appena vent’anni è riuscita a chiamare aiuto con Apple Watch e si è salvata. È successo a una signora del New Jersey, di West Milford: rapinata e sequestrata, ammanettata soltanto da un polso, ha potuto inviare un sms di richiesta d’aiuto senza insospettire il ladro con l’orologio smart marchiato Mela morsicata. Il criminale, un uomo di 31 anni di Pompton Lakes, evidentemente non conosceva il dispositivo e le sue funzioni e l’ha scambiato per un semplice orologio.

Si è parlato molto spesso dei casi in cui indossare un Apple Watch ha fatto la differenza per uomini e donne che hanno avuto un malore o hanno fatto un incidente, ma questa è la prima volta che si parla di come il dispositivo indossabile di Apple sia stato fondamentale per salvarsi durante un crimine. Ultimo, accaduto poche settimane fa all’inizio di luglio 2021, il caso dell’uomo che cadendo si è fratturato il cranio, ma grazie ad Apple Watch si è salvato: la funzione di rilevamento delle cadute del dispositivo ha riconosciuto l’evento e ha allertato i servizi di emergenza, così come il padre che era con lui in quel momento.

Nel New Jersey Apple Watch ha fatto la differenza anche nel bel mezzo di una rapina a mano armata. Secondo quanto riportato dal sito di informazioni locale NorthJersey.com, la donna è stata minacciata nel proprio appartamento da un uomo armato di pistola che l’ha poi obbligata a svestirsi e ammanettata con le mani dietro la schiena. Ha verificato che non fosse armata, ma non ha notato l’orologio smart. La donna si è lamentata di avere freddo e l’uomo l’ha legata sul letto, lasciandole però una mano libera.

È bastato quello perchè la donna riuscisse, senza farsi notare, mentre il ladro era impegnato a frugare nei suoi cassetti, a scrivere una richiesta d’aiuto alla madre. La vicenda si è conclusa con l’arresto del ladro e con l’accusa nei suoi confronti di rapina a mano armata, furto con scasso, sequestro di persona, aggressione aggravata, detenzione di manette e di strumenti per scassinare e sequestro di persona.

