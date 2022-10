Sicurezza iPhone e iPad confermata dall’agenzia governativa tedesca BSI

Apple evidenzia sempre come tra le peculiarità di iPhone e iPad vi siano funzionalità integrate nell’hardware e nel software che rendono questi dispositivi molto sicuri.

Tra le funzionalità di sicurezza integrata a livello hardware, ci sono funzionalità della CPU che potenziano le funzioni di sicurezza del sistema nonché componenti fisici aggiuntivi dedicati, meccanismi che tengono conto su più livelli dei processi di avvio, ma anche della protezione delle risorse di sistema, della memoria, dei dati archiviati, in cui ogni passaggio è progettato per garantire il corretto funzionamento di quello successivo prima di cedergli il controllo.

Assicurazioni sulla sicurezza di iPad e iPhone arrivano dal Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (in italiano “Ufficio Federale per la Sicurezza Informatica”), a volte indicato con la sigla BSI, l’agenzia governativa della Repubblica federale di Germania responsabile per la sicurezza informatica.

BSI conferma le caratteristiche di sicurezza dopo un audit che ha riguardato la gestione delle mail, dei calendari, dei contatti e altre app integrate di serie in iOS/iPadOS, ribadendo la possibilità di utilizzo in ambiti nei quali si elaborano informazioni classificate.

Tra gli elementi che hanno permesso a iPhone e iPad di ottenere il placet dell’agenzia governativa, ci sono ovviamente iOS e iPadOS. Apple ha accettato di effettuare valutazioni indipendenti sulla bontà delle funzioni di sicurezza del sistema operativo e a quanto pare ha anche lavorato a stretto contatto con BSI. Le verifiche sono state effettuate sulla base di standard e metodologie riconosciute a livello internazionale. Le varie analisi confermano la possibilità di usare iPhone e iPad da parte delle autorità federali, conclusioni che valgono anche per il trattamento di documenti riservati di livello “solo per uso di servizio” (VS-NfD) e per i quali sono previste specifiche disposizioni.

I risultati sono ovviamente un vanto per Apple e quest’ultima ha deciso di continuare la cooperazione: le future versioni di iOS e iPadOS verranno regolarmente monitorate da BSI.

Per tutte le notizie sulla sicurezza informatica vi rimandiamo a questa sezione del nostro sito.