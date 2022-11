Siri in futuro non richiederà l’attivazione con Ehi Siri

Apple sta lavorando su novità che promettono una migliore esperienza complessiva con Siri, funzionalità che permetteranno di attivare l’assistente virtuale senza bisogno di anteporre la frase “Ehi Siri” al comando.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, affermando che Apple sta lavorando su funzionalità che permetteranno a Siri di comprendere alcune frasi e comandi senza bisogno di richiamare prima l’assistente virtuale ma semplicemente anteponendo “Siri” nella richiesta.

Secondo Gurman questo cambiamento sarà integrato nei nuovi sistemi operativi già prossimo anno o al massimo nel 2024. «L’azienda sta lavorando su una iniziativa che permetterà di eliminare l’Ehi per l’attivazione e all’utente basterà dire “Siri”, seguito dal comando. Benché possa sembrare poca cosa, questa possibilità è una sfida tecnologica che richiede un rilevante ammontare di addestramento con l’IA e con il sottostante lavoro ingegneristico». E ancora: «La complessità comporta che Siri sia in grado di comprendere il nome Siri nella frase intera con diversi accenti e in varie lingue». Il redattore di Bloomberg afferma che anteporre il comando “Ehi Siri” prima della frase, permetta di aumentare le probabilità che il sistema rilevi correttamente il segnale».

Gurman riferisce ancora che Apple starebbe lavorando su funzionalità che offriranno una maggiore integrazione con app e servizi di terze parti, offrendo maggiore funzionalità relative al contesto e assistenza all’utente.

Con iOS 16, Siri offre ora la possibilità di eseguire comandi rapidi non appena un’app viene scaricata, senza bisogno di configurarla prima. Si possono aggiungere emoji quando si invia un messaggio, scegliere di inviare messaggi in automatico saltando il passaggio di conferma e terminare una telefonata o una chiamata FaceTime senza usare le mani dicendo semplicemente “Ehi Siri, chiudi la chiamata”. Con laa nuova generazione di AirPods Pro è possibile pronunciare “Ehi Siri” per fare una richiesta senza usare le mani.

A questo indirizzo trovate un nostro elenco con le indicazioni di tutta un serie di comandi che è possibile richiede a Siri, molti dei quali sconosciuti da tante persone.