Apple ha fatto chiudere canale YouTube con archivio vecchi filmati WWDC

Un archivista appassionato di eventi Apple si è ritrovato con l’account YouTube disattivato dopo che la Casa di Cupertino ha presentato multiple richieste di rimozione dei video.

Lo riferisce il sito Appleinsider spiegando che Brendan Shanks era titolare di un canale nel quale era possibile trovare video delle WWDC (l’annuale conferenza sviluppatori di Apple), alcuni dei quali anche registrazioni di eventi vecchie di anni.

A causa di molteplici violazioni, non solo i filmati sono stati rimossi da YouTube ma è stato disattivato anche il canale di Shanks. Oltre alla perdita dell’archivio, Shanks lamenta la rimozione del suo account YouTube e del servizio YouTube TV per il quale aveva pagato un abbonamento.

“Ho ancora tutti i file originali (e le descrizioni, che hanno comportato un sacco di lavoro!)”, ha scritto Brendan su Twitter, spiegando che cercherà di spostare tutto su Internet Archive, operazione che “richiederà ad ogni modo tempo”, e che “sfortunatamente diminuirà la visibilità” rispetto a YouTube.

I still have all the original files (and descriptions, which were a lot of work!), and I’ll be moving things over to the @internetarchive. It’ll take time though, and unfortunately videos get a lot less visibility when you’re not on YT

— Brendan Shanks (@realmrpippy) November 4, 2022