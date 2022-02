Blocs, l’app per creare siti web in arrivo in versione iPad

Lo sviluppatore di Blocs, interessante app macOS per la creazione di siti web, ha annunciato Blocs per iPad, applicazione portata su iPadOS grazie alla tecnologia Catalyst. Lo sviluppatore era al lavoro sul porting da diverso tempo, ma solo recentemente ha potuto farlo grazie a elementi essenziali all’interfaccia dell’app, come la gestione del mouse (iPadOS 13.4) e il supporto per i menu a scomparsa (iPadOS 14), di cui l’app fa grande uso.

Il formato del file è stato adattato in modo da poter essere gestibile su entrambe le piattaforme e lo sviluppatore ha tenuto conto di impostazioni in modo che l’esperienza d’uso sia coerente su Mac e iPad. Lo sviluppo dell’app, come accennato, è stato completato e dovrebbero partire tra poco gli inviti per chi desidera testare in anteprima la versione iPad.

Blocs permette di creare su Mac e presto anche su iPad pagine e siti web sulla falsariga di quanto è possibile fare con Rapidweaver e simili, ma è per molti versi più potente rispetto a queste, più orientato al design. Il software permette di costruire siti web senza bisogno di conoscere HTML, CSS o JavaScript e senza necessariamente avere grandi conoscenze di design o sviluppo web.

Peculiarità del programma è di essere basato su Bootstrap, un framework molto apprezzato, considerato da molti lo standard de facto o il punto di partenza, per la creazione di template HTML preconfezionati e temi per i principali CMS, soprattutto in ottica responsive.

Nel momento in cui scriviamo l’ultima versione di Blocs per Mac è la 4.4, venduta a 99,99 dollari, circa 88 euro, direttamente dal sito dello sviluppatore; aggiungendo 22 $ (19 €) è possibile acquistare funzionalità aggiuntive che permettono, tra le altre cose, di creare temi personalizzati per WordPress. Dal sito dello sviluppatore (qui) è possibile scaricare una versione dimostrativa. Il requisito minimo su Mac è la presenza di macOS 10.14 o seguenti. L’app è Universal quindi nativa sia per Mac con processore Intel che chip Apple Silicon.