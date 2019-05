Skouty, la webapp per l’outdoor accompagnati da chi vi può guidare

Arriva Skouty, la nuova webapp per trovare, organizzare e prenotare le attività outdoor preferite con un istruttore qualificato. Mountain bike, arrampicata, bungee jumping, pattinaggio a rotelle su strada, yoga in mezzo alla natura, equitazione, passeggiate per famiglie e disabili, nordic walking, percorsi guidati con i cani: sono tantissime le attività da scegliere che comprendono la presenza di un professionista certificato che seguirà l’utente sia nello sport abituale sia in una nuova disciplina.

L’idea

L’idea nasce dal pollonese Ludovico Bizzocchi, istruttore di mountain bike della Federazione ciclistica italiana «Mi sono trovato spesso disorientato mentre cercavo di organizzare e prenotare attività outdoor in giro per l’Italia.

Qualcosa online c’era, ma niente che mi aiutasse concretamente e in tempi brevi: siti web incompleti, mail o numeri di telefono a cui non rispondeva mai nessuno, informazioni frammentarie e difficili da collegare. Da qui l’idea di creare Skouty, una piattaforma pratica e di facile utilizzo per organizzare attività outdoor in territori specifici, senza perdere tempo al telefono o sui motori di ricerca».

Skouty controlla e certifica tutti i professionisti presenti all’interno dell’offerta e nel momento in cui si decide di andare in una specifica località, il servizio propone le migliori attività da praticare con gli istruttori disponibili in quella zona. Ogni esperienza presente sul portale fornisce una descrizione dettagliata: oltre alla tipologia di esperienza viene segnalato il grado di difficoltà, per chi è pensata, l’equipaggiamento necessario per partecipare e via dicendo.

L’iscrizione, come dicevamo, non costa nulla: nel momento in cui prenota l’attività prescelta direttamente dal portale non viene richiesta nessuna maggiorazione e le tariffe indicate sono quelle ufficiali proposte dai professionisti.

Come funziona

L’utente si registra gratuitamente alla piattaforma inserendo i propri dati all’interno dell’apposito pannello (durante il processo riceverà una mail di conferma con i propri dati insieme ad username e password – scelti in precedenza – per l’accesso. A quel punto è possibile accedere al servizio vero e proprio per scoprire, scegliere e acquistare l’attività sportiva che più si preferisce.

Ogni attività ha una descrizione dettagliata che spiega quante persone possono partecipare, in che periodo è attiva, quanto costa e chi è l’accompagnatore professionista.

Il processo di prenotazione e acquisto è molto semplice: dopo aver scelto il programma desiderato si verrà reindirizzati al metodo di pagamento: si può scegliere se pagare con Paypal o con carta di credito oppure usufruire di una Gift Card magari ricevuta in regalo.

Dopo aver prenotato e acquistato si riceverà una mail di conferma con i dettagli dell’attività. Sarà sempre possibile controllare tutto dal profilo personale e contattare il professionista dell’attività selezionata in qualsiasi momento.

Il servizio include anche una sezione per lasciare una recensione dopo aver sperimentato l’attività prescelta, raccontare come andata e lasciare così un feedback per i futuri avventurieri.

Il servizio

Al momento il servizio è disponibile in Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta, ma l’offerta si amplierà per soddisfare qualsiasi tipo di richiesta in ulteriori aree geografiche. Skouty come dicevamo è una webapp, perciò non richiede alcuna installazione ed è fruibile da qualsiasi dispositivo, che sia uno smartphone, un tablet o un computer. Per accedere al servizio, cliccate qui.