Qualsiasi TV diventa Smart col box Android in sconto a soli 19 €

Pubblicità

Se il vostro televisore non ha una piattaforma per connettersi a Internet o se più semplicemente volete trasformare un vecchio monitor, magari del vostro primo PC, in una moderna postazione per Netflix, vi bastano 19 € ovvero quelli che in questo momento potete spendere per comprare in offerta Mortal T1, un box TV con Android integrato capace appunto di portare le nuove tecnologie sul teleschermo.

È uno scatolotto di circa 8 x 8 x 1,2 cm con 2 GB di RAM, 8 GB di capacità espandibile con microSD fino a 256 GB, dotato del sistema operativo Android 13.0 e di un processore Allwinner H313 con GPU Mali-G31 MP2, tutte caratteristiche che promettono una gestione fluida e stabile dei contenuti in 4K fino a 60 fps. È compatibile con svariati formati di decodifica tra cui H.265, H.264, VP9 e MPEG-4.

Supporta anche la tecnologia HDR10 e Google Cast, ottimo per condividere facilmente i contenuti dallo smartphone o tablet direttamente sul grande schermo del televisore, semplificando così l’accesso a video, foto e app preferite.

C’è il WiFi dual-band (2.4 GHz e 5 GHz) per la connessione a internet e il Bluetooth 5.0 per collegare comodamente dispositivi esterni come cuffie, tastiere o mouse e usarlo non solo per il multimedia, ma anche con applicazioni e videogiochi.

Ovviamente è compatibile con una vasta gamma di applicazioni tra cui Prime Video, Netflix, YouTube, Hulu Plus e via dicendo e supporta anche le IPTV per ottenere un facile accesso ai vari canali televisivi digitali. Per finire c’è l’Assistente Google, quindi chi vuole può controllarlo anche tramite comandi vocali.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 62 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 70% andando a spendere intorno ai 19 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.