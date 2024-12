OpenAI diventa Babbo Natale regala 12 giorni di sorprese AI

Pubblicità

OpenAI ha fatto sapere che a partire dal 5 dicembre, l’azienda darà il via a un periodo di “annunci” importanti e anche alcune piccole sorprese della durata di 12 giorni, una sorta di calendario dell’Avvento dell’Intelligenza Artificiale.

Tra le novità previste c’è Sora, modello di AI generativa per la creazione di video a partire da richieste testuali. Previste in arrivo novità anche per il primo modello che “ragiona” denominato o1, un passo importante rispetto a GPT-4o sopratutto per precisioni e nei compiti più complessi, ma con importanti compromessi in termini di costi, prestazioni e che promette migliori capacità di “ragionamento”.

Il CEO di OpenAI Sam Altman ha confermato i 12 giorni di annunci nell’ambito del DealBook summit del New York Times, anche se il dirigente non è sceso nei dettagli. In ogni caso, pochi giorni prima, i dipendenti di OpenAI hanno pubblicato alcuni post sui socialcon alcune frasi sibilline, come per esempio “What’s on your Christmas list?” (cosa c’è nella tua letterina di Natale?, ndr).

Questo, e altri messaggi ancora, lasciano intendere l’arrivo di novità, confermate con commenti ai post del vice presidente OpenAI con l’acronimo “IYKYK” (“If You Know, You Know”, certe cose le sai e basta). Fino alla conferma definitiva con il post dall’account OpenAI su X

Il generatore video Sora è atteso da tempo e alcuni artisti hanno fatto trapelare dettagli sul modello in segno di protesta per essere stati sfruttati da OpenAI come “cavie non pagate”. Anche Google ha presentato un suo generatore di video AI, Veo, ora offerto alle aziende tramite la piattaforma Vertex AI.

Sora aveva fatto “rizzare le antenne” al nostro Garante per la privacy che a marzo ha avviato una istruttoria per le possibili implicazioni che il servizio potrebbe avere sul trattamento dei dati personali degli utenti che si trovano nell’Unione europea e in particolare in Italia

Tra le 12 sorprese di Natale di OpenAI dovrebbe esserci anche una voce di ChatGPT che si ispira a Babbo Natale: alcuni utenti del chatbot hanno individuato parti di codice che fanno esplicito riferimento a questa funzione con il pulsante della modalità vocale trasformato per l’occasione in fiocco di neve.

