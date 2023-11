Smartphone, per Apple terzo trimestre con market share più alto di sempre in Europa

Nel terzo trimestre 2023 le spedizioni in Europa nel settore smartphone in generale hanno visto un calo dell’11% rispetto allo scorso anno ma per Apple le notizie sono positive.

A riferirlo è Counterpoint Research spiegando che l’Europa occidentale ha visto un calo dell’8%, una lieve ripresa rispetto al declino del 14% segnalato nel precedente trimestre, mentre in Europa orientale si segnala un calo del 15% per via di fattori economici e geopolitici.

Apple nel terzo trimestre segna un market share del 24%, nonostante un declino del 3% anno su anno e spedizioni più basse dal 2014 a oggi.

Secondo il gruppo di ricerca (qui i dettgli) la Mela guadagnerà probabilmente altro market share nel trimestre seguente grazie agli iPhone 15; di seguito dettagli e previsioni per quanto riguarda gli altri brand:

Samsung ha visto un calo del 15% con il terzo trimestre più basso di sempre in termini di spedizioni dal 2011 a oggi. Il declino è stato attenuato dal lancio di nuovi pieghevoli, prodotti per i quali si segnala un certo entusiasmo nell’area geografica in questione.

Xiaomi ha visto un declino del 13% nel terzo trimestre 2023; rimane ad ogni modo top player nell’Europa orientale dove detiene il 35% di market share. Questo brand si trova a dover affrontare contraccolpi in alcuni mercati dell’Europa occidentale (es. Finlandia) per via della presenza sul mercato russo.

HONOR è l’unico marchio nei primi cinque a crescere anno su anno, avvicinandosi ai livelli prima dello split da Huawei ed a entrare nella top five.

Transsion, con i brand TECNO e Infinix, ha visto un incremento di market share nell’area geografica, con una crescita rispettivamente del 192% e 518%. Il mercato principale è la Russia e in questo mercato nei trimestri seguenti è prevista la competizione di produttori cinesi, e l’incremento nell’importazione parallela di prodotti di Samsung e Apple.

Per OPPO si segnalano incertezze nell’area in questione che si riflettono nelle spedizioni, diminuite del 23% anno su anno. L’Europa orientale ha limitato complessivamente il declino del brand nell’area con il 27% di crescita. Nei trimestri seguenti per questo brand son previste problematiche da affrontare nell’Europa occidentale.

Tutte le notizie di macitynet che parlano di Mercato e Finanza sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.