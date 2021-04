Airtag è già in vendita su Amazon: stesso prezzi e tempi di spedizione di Apple Store

Se vi interessa un Airtag, andate su Amazon: sono già in vendita. Gli smart tracker che Apple ha presentato solo qualche giorno fa sono apparsi in contemporanea rispetto al sito Apple e sono allo stesso prezzo: 119 euro per il pacchetto da quattro e 35 euro il singolo.

Ricordiamo che gli Airtag sono un sistema particolarmente sofisticato per non perdere qualunque cosa. Una volta registrato l’Airtag su iPhone, verrà collocato dentro all’applicazione a Dov’è, identificato su una mappa assieme a tutto quello che è possibile già oggi trovare con questa applicazione. Quando un oggetto affiancato ad un Airtag sarà perduto o ci saremo dimenticati dove è stato collocato sarà possibile vedere il suo indirizzo sulla mappa e poi farlo suonare toccandolo. Si tratta di un sistema conosciuto e che si fonda essenzialmente su Bluetooth ma anche UWB, una tecnologia che garantisce precisione e affidabilità nel rintracciare qualche cosa che si è perduto. Con iPhone 12 e iPhone 11, che hanno un chip UWB, è infatti possibile attivare anche un sistema che indirizza verso quel che abbiamo perso e dell’integrazione

Ma il pezzo forte è il fatto che qualunque iPhone è in grado di trovare un oggetto contrassegnato con un Airtag. Quando un dispositivo è fuori dal raggio di portata dell’iPhone scatta infatti quella che possiamo definire come una modalità smarrito di comunità. Basta che un iPhone qualunque, uno del miliardo in circolazione, si avvicini ad un oggetto segnato da un Airtag e il suo possessore vedrà la posizione. Questo accade anche a centinaia o migliaia di km di distanza.

Apple ha disegnato tutto il sistema per tutelare la privacy chi usa l’Airtag. Nell’accessorio non è presente alcun dato sulle posizioni e solo chi possiede l’Airtag è in grado di avere accesso ai dati. Chi entra nel rete di crowdsourcing che aiuta a rintracciare un Airtag perso non sa di avere fornito la posizione del dispositivo. Solo se il legittimo possessore ha messo in modalità smarrito l’Airtag diventa possibile leggerlo con un dispositivo NFC (un iPhone o un altro telefono anche Android).

Macitynet ha un articolo molto completo con il quale vi fornisce tutte le indicazioni possibili su Airtag. L'unica differenza rispetto ad Apple è che non potrete personalizzarlo al laser. La spedizione avverrà nei tempi di Apple Store (anzi in passato su Apple Store i tempi sono stati spesso più lunghi di quelli di Amazon)

