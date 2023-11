Il Black Friday Aqara, in sconto tutto per la casa smart anche Homekit

E’ partito anche il Black Friday di Aqara, brand ormai noto nell’ambito della casa smart per la sua qualità. Tra i prodotti in sconto alcuni sono compatibili con HomeKit e vengono venduti anche da Apple, a riprova della qualità. Ecco tutte le offerte del brand disponibili su Amazon.

Tra i prodotti in sconto, ad esempio, segnaliamo la Aqara Camera Hub G2H Pro che per il Black Friday costa solo 54,38€. Questo accessorio, viene venduto anche da Apple a riprova della sua qualità, l’abbiamo provato in una precedente versione di cui quella che abbiamo in sconto è la versione successiva e più evoluta.

La più importante delle funzioni, non presenti in altri concorrenti, è proprio il supporto di HomeKit Secure che permette il riconoscimento di volti totalmente in locale, direttamente dal dispositivo che riceve il feed video. Anche le notifiche vengono elaborate localmente sull’hub HomeKit.

Non mancano, poi, altri prodotti, come ad il video campanello G4, con risoluzione Full HD, suoneria integrata con supporto ad Alexa o Google Home, e che può essere alimentato sia a batteria, che tramite cavi del citofono esistenti. Al momento, si porta a casa a 89,99 euro.

Tra le altre offerte non manca il motore a rullo per tende, i sensori di movimento per porte e finestre. Ancora, per una casa completamente smart ci sono le strisce LED T1 che sono compatibili con Matter, il termostato per radiatore e tanto altro ancora.

Aqara Hub Domotica M1S Gen 2(Wi-Fi a 2,4 GHz richiesto), Smart Home Bridge Wireless per Sistema di Allarme, Domotica, Monitor e Telecomando, Supporta Alexa, Google Assistant, HomeKit e IFTTT In offerta a 44,79 € – invece di 55,99 €

sconto 20% – fino a 27 nov 2023

Aqara Hub Domotica M2 (Wi-Fi a 2,4 GHz richiesto), Smart Home Bridge per Sistema di Allarme, Telecomando a Infrarossi, Domotica, Compatibile con Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit e IFTTT In offerta a 45,54 € – invece di 56,99 €

sconto 20% – fino a 27 nov 2023

Aqara Hub Domotica E1 (Wi-Fi a 2,4 GHz Richiesto), Interfaccia USB-A per Alimentazione, Zigbee 3.0, Funge da Ripetitore Wi-Fi (Hot Pot), Compatibile con HomeKit, Alexa, Google Assistant, IFTTT In offerta a 28,79 € – invece di 35,99 €

sconto 20% – fino a 27 nov 2023

Aqara Camera Hub G2H Pro Sicurezza per Interni Zigbee, Videocamera HomeKit HD1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Plug-in Compatibile con Alexa, Google Assistant, Funziona con IFTTT In offerta a 54,38 € – invece di 63,99 €

sconto 15% – fino a 27 nov 2023

Aqara Camera Hub G3 per Interni 2K, Riconoscimento Facciale e Gesti AI, Telecomando a Infrarossi, Angolo di Visione a 360°, Funziona con HomeKit Secure Video, Alexa, Google Assistant, IFTTT In offerta a 82,49 € – invece di 104,99 €

sconto 21% – fino a 27 nov 2023

Aqara Videocamera E1 per Interni 2K, Panoramica e Inclinabile, HomeKit Secure Video, Audio Bidirezionale, Tracciamento delle Persone, Wi-Fi 6, Supporta HomeKit, Alexa, Google Home e IFTTT In offerta a 16,33 € – invece di 21,29 €

sconto 23% – fino a 27 nov 2023

Aqara Video Campanello G4 (Suoneria Inclusa), Videocamera FHD HomeKit Secure Video 1080p, Riconoscimento Facciale Locale e Automazioni, Wireless o Cablato, Supporta Apple Home, Alexa, Google, Grigio In offerta a 89,99 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino a 27 nov 2023

Aqara Presa Intelligente, Richiede un Hub Aqara, Zigbee 3.0, con Programmazione, Modalità Timer e Controllo Vocale, Monitoraggio Energetico, Funziona con HomeKit, Alexa, Google Assistant e SmartThings In offerta a 23,59 € – invece di 29,49 €

sconto 20% – fino a 27 nov 2023

Aqara Interruttore Wireless Remoto H1, Richiede AQARA HUB, Zigbee 3.0, Telecomando Configurabile con 7 Funzioni Senza Installazione per Case Intelligenti, Compatibile con Apple HomeKit, IFTTT In offerta a 22,39 € – invece di 26,99 €

sconto 17% – fino a 27 nov 2023

Aqara Mangiatoia Intelligente C1, RICHIEDE AQARA Zigbee 3.0 HUB, Mangiatoia Automatica per Cani e Gatti, con Controllo di Porzione, Controllabile da Google, Alexa, Siri, Funziona con SmartThings In offerta a 94,39 € – invece di 114,99 €

sconto 18% – fino a 27 nov 2023

Aqara Sensore per Porte e Finestre, Richiede un Hub AQARA, Connessione Zigbee, Rilevatore Wireless per Sistema di allarme e Domotica Intelligente, Compatibile con Apple HomeKit, Alexa, IFTTT In offerta a 15,29 € – invece di 18,99 €

sconto 19% – fino a 27 nov 2023

Aqara Modulo Doppio Relè T2 con Matter, Richiede il HUB Aqara Zigbee 3.0, Per Porte Garage e Riscaldamenti, Interruttore per Tende a Rullo e per Luci, Supporta HomeKit, Google Home e Alexa In offerta a 29,74 € – invece di 34,99 €

sconto 15% – fino a 27 nov 2023

Aqara Cubo Smart T1 Pro, RICHIEDE AQARA ZIGBEE 3.0 HUB, 6 Lati per Controllare Diverse Scene e Diverse Azioni per Controllare i Dispositivi Smart Home, Supporta Homekit, Alexa e IFTTT In offerta a 20,89 € – invece di 21,99 €

sconto 5% – fino a 27 nov 2023

Aqara Rilevatore di Presenza FP2, Sensore di Presenza Cablato con Radar mmWave, Posizionamento a Zone, Rilevamento di Più Persone e Cadute, Supporta HomeKit, Alexa, Google Home e Home Assistant In offerta a 69,99 € – invece di 82,99 €

sconto 16% – fino a 27 nov 2023

Aqara Sensore per Porte e Finestre P2, Matter Over Thread, Richiede Router di Confine Thread, Allarme Remoto, Automazione Locale, Supporto Nativo di Apple Home, Google Home, Alexa and SmartThings In offerta a 28,04 € – invece di 32,99 €

sconto 15% – fino a 27 nov 2023

Aqara Striscia LED T1 con Matter, RICHIEDE il HUB Zigbee 3.0, Luminose LED RGB + IC da 2M con 16 milioni di Colori/Bianco Tenue/Effetti Gradienti, Supporta Apple Home, Google Home e Alexa In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a 27 nov 2023

Aqara Termostato da Radiatore E1, Valvola Termostatica Intelligente, RICHIEDE HUB AQARA ZIGBEE 3.0, Controllo Vocale, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google Assistant e IFTTT In offerta a 44,99 € – invece di 59,09 €

sconto 24% – fino a 27 nov 2023

Aqara Monitor TVOC della Qualità dell’aria, Rilevatore di Inquinamento per TVOC, Temperatura e Umidità con Schermo E Ink ad Alto Contrasto, Supporta Google, Alexa, IFTTT e HomeKit In offerta a 35,99 € – invece di 44,99 €

sconto 20% – fino a 27 nov 2023

Aqara Mini Pulsante Wireless, Richiede Hub AQARA, Connessione Zigbee, Pulsante di Controllo Versatile a 3 Vie per Dispositivi Domestici Intelligenti, Compatibile con Apple HomeKit, IFTTT In offerta a 16,14 € – invece di 18,99 €

sconto 15% – fino a 27 nov 2023

Aqara Motore per Tende a Rullo E1, Richiede un Hub Zigbee Aqara, Programmazione e Controllo Vocale, Batteria Ricaricabile a Lunga Durata, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google Assistant e IFTTT In offerta a 53,59 € – invece di 66,99 €

sconto 20% – fino a 27 nov 2023

Aqara Curtain Driver E1 (Versione Rod), Richiede un’Hub Aqara Zigbee 3.0, Controllo Elettrico per Tende Telecomandate e Automazione Domestica, Supporta HomeKit, Alexa, Google Assistant e IFTTT In offerta a 87,27 € – invece di 109,09 €

sconto 20% – fino a 27 nov 2023

Aqara Curtain Driver E1 (Versione Track), Richiede un’Hub Aqara Zigbee 3.0, Controllo Elettrico per Tende Telecomandate e Automazione Domestica, Supporta HomeKit, Alexa, Google Assistant e IFTTT In offerta a 79,98 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 27 nov 2023

Ecco come possiamo aiutarvi per il Black Friday con le pagine di riferimento di macitynet.it.