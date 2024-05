Carta Identità Elettronica CIE, quanto e come la usano gli italiani

Sta funzionando la campagna di comunicazione istituzionale del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri lanciata lo scorso 19 marzo per promuovere l’utilizzo della CIE, la Carta di Identità Elettronica: dal mese scorso ad oggi la Carta di Identità digitale ha registrato il boom di download e utilizzo.

Dopo un primo periodo di ambientamento, l’app CIE ID ha raggiunto i 17 milioni e mezzo di download, registrando quasi 5,5 milioni di attivazioni, facendo registrare un incremento del 13% rispetto al periodo antecedente alla campagna istituzionale. Non solo, se si guarda allo stesso mese del 2023, l’incremento di attivazioni è del 55%, segnale evidente che una rivoluzione digitale si sta concretizzando anche nel nostro Paese.

Anche il portale CIE del Ministero dell’Interno ha subito un boom di accessi, con le visite registrate durante il mese della campagna che ammontano a 14 milioni, mentre le impressioni sui vari social ammontano a 12,5 milioni, per oltre 2 milioni di visualizzazioni.

Per via dei superiori risultati, il Sottosegretario Butti ha confermato il futuro impegno nel promuovere la CIE da parte del Governo, sottolineando l’utilità che i cittadini possono trarne, partendo dalle scadenze fiscali e arrivando alle iscrizioni a scuola o alla prenotazione delle visite mediche.

La sempre maggiore sensibilità degli italiani all’utilizzo della CIE, spiega ancora il sottosegretario Butti, sarà accompagnata anche da campagne idonee a rispettare la tabella di marcia per l’avvento del Wallet IT, che segnerà un ulteriore passo in avanti nella digitalizzazione del nostro Paese.

L’app CIE ID per usare la Carta di Identità Elettronica

Ricordiamo che la Carta di identità elettronica permette di accedere a tutta una serie di servizi istituzionali, potendo di fatto essere utilizzata – nella maggior parte dei casi – come un vero sostituto dello Spid. La CIE, infatti, consente di autenticarsi per l’accesso ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni con tre diversi livelli di sicurezza.

L’app CieID si scarica da App Store o da Google Play (qui la versione iPhone, qui quella per Android). A questo indirizzo abbiamo realizzato una guida si come utilizzare e registrare la carta di identità elettronica CIE: nella guida spieghiamo passo passo come utilizzarla al posto dello Spid.