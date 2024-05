ChatGPT con motore di ricerca romperà le uova a Google I/O

L’intelligenza artificiale sembra correre più velocemente di qualsiasi altra tecnologia vista finora, così le sorprese non si contano: quella che potrebbe diventare la sfida del momento su motore di ricerca online e pubblicità, in precedenza attesa per il 9 maggio, potrebbe invece avvenire lunedì 13 maggio, con l’arrivo di ChatGPT Search, o come si chiamerà il motore di ricerca con AI integrata escogitato da OpenAI.

Il nome ChatGPT Search arriva dal dominio scovato negli scorsi giorni search.chatgpt.com, già occupato e non ancora funzionante, ma il nome ufficiale e commerciale potrebbero essere diversi. Secondo le anticipazioni di Bloomberg si tratta di una estensione di ChatGPT in grado di recuperare direttamente informazioni da Internet: non si limiterà alle citazioni, ma sarà anche in grado di riportare collegamenti e link delle fonti.

I giochi sono cominciati con Microsoft con Bing integrato a ChatGPT, subito seguita dalle ricerche di Google potenziate con Gemini, ma anche da startup AI in fase esplosiva, tra cui Perplexity che già offre una interfaccia di navigazione web gestita con AI. Ma nonostante i tentativi il CEO di OpenAI Sam Altman è convinto che finora nessuno sia riuscito a creare la miscela giusta per ricerche con AI.

L’altro dettaglio fondamentale delle ultimissime anticipazioni riguarda la data: prima si parlava del 9 maggio, ora di lunedì 13 maggio, esattamente un giorno prima dell’inizio lavori della conferenza annuale degli sviluppatori Google I/O.

Il marketing fa presto a parlare di rivoluzione, ma occorre ricordare che nel corso degli anni già tanti hanno provato a sfidare Google senza riuscirci. Nessuno può sapere se il motore di ricerca ChatGPT Search riuscirà dove altri hanno fallito, ma è certo che l’avvento dell’intelligenza artificiale sta creando opportunità inimmaginabili.

