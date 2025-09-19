Smartphone, qualche consiglio per scegliere il dispositivo giusto

Lo smartphone è, per molte persone, uno strumento indispensabile. Non serve infatti soltanto per comunicare attraverso telefonate o app di messaggistica, ma anche per lavorare, organizzare le diverse attività personali, navigare online, scattare fotografie, girare video, gestire pagamenti (con gli e-wallet) e il proprio conto corrente (grazie alle app di Internet Banking) e conservare documenti personali in formato digitale grazie all’app IO (carta d’identità, patente, tessera sanitaria ecc.).

Sul mercato la scelta è davvero molto ampia e questo è sicuramente un aspetto positivo, ma è altrettanto vero che può non essere sempre semplice scegliere il dispositivo più adatto alle proprie necessità. Ecco qualche consiglio in merito.

La fascia di prezzo

Com’è sicuramente noto a tutti, il mercato degli smartphone si caratterizza per una gamma di prezzi particolarmente vasta. Del resto, non è un caso che in molti casi venga offerta la possibilità di pagamenti rateali.

Quando si valuta la possibilità di acquisto, quindi, l’ideale è il giusto compromesso tra esigenze personali e budget a disposizione. Una possibilità per risparmiare è quella di approfittare delle offerte degli smartphone Black Friday, che di norma consentono risparmi interessanti. Per inciso, il Black Friday 2025 cade il prossimo 28 novembre.

Una volta che si è stabilita la fascia di prezzo entro la quale muoversi, si potranno considerare altri fattori.

Il sistema operativo

Il sistema operativo è un fattore di grande importanza quando si valuta l’acquisto di uno smartphone, dal momento che vi sono differenze per quanto riguarda l’interfaccia utente, la compatibilità con le app disponibili e le funzionalità. In commercio sono disponibili smartphone con diversi sistemi operativi, ma quelli principali sono Android e iOS, il primo sviluppato da Google e il secondo da Apple.

Entrambi i sistemi sono molto validi; Android permette una maggiore libertà di personalizzazione e offre una gamma di prezzi molto vasta.

Gli smartphone con sistema iOS offrono un livello qualitativo molto elevato che può giustificare i prezzi mediamente più alti rispetto a quelli dell’universo Android.

La scelta dipende essenzialmente dalle preferenze personali e dalle specifiche esigenze che ognuno di noi ha.

RAM, memoria interna e dimensioni dello schermo

La memoria RAM è un fattore importante. I tagli normalmente proposti sono 4, 6, 8 e 12 GB. Molte riviste consigliano almeno 6 GB per garantirsi un’ottima fluidità nelle operazioni quotidiane. I modelli top di gamma arrivano fino a 12 GB.

Per quanto riguarda la memoria interna, ovvero la capacità di archiviazione, la soglia minima oggi consigliata è 128 GB, perché è necessario considerare le dimensioni crescenti delle app e dei file multimediali. L’altra dimensione di archiviazione è 256 GB. Eventualmente si possono prendere in considerazione modelli che consentono l’espansione della memoria tramite schede microSD.

Relativamente alle dimensioni dello schermo, di norma si può scegliere in un intervallo che va da un minimo di 4 fino a 8 pollici. Le dimensioni più comuni sono comunque quelle medie: 5,5 e 6,5 pollici. La scelta delle dimensioni del display deve basarsi sul tipo di utilizzo e dalla praticità che si ricerca. Si tenga inoltre conto che oggi sono disponibili soluzioni “pieghevoli”, che possono risultare molto comode, ma che sono anche piuttosto costose.

La batteria

La durata della batteria è un parametro fondamentale. Potrebbe infatti essere frustrante avere a disposizione uno smartphone dalle prestazioni eccezionali, se la batteria si scarica rapidamente. È quindi opportuno considerare questo fattore con estrema attenzione al momento della scelta.