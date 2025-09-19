Chrome con AI, inizia la rivoluzione con Gemini, AI Mode e agenti

Le Anteprime AI Overviews hanno già cambiato e molto la navigazione web, ma ora da Google arriva un altro balzo epocale, con l’integrazione delle funzionalità di Intelligenza Artificiale AI in Chrome.

Che ci troviamo nel mezzo di una rivoluzione in corso non siamo noi a dirlo, ma Google stessa, che nei comunicati di lancio parla di un «Passo fondamentale per migliorare il web, rendendo il tuo browser più intelligente». E ancora «Quello di oggi è il più grande aggiornamento di Chrome nella sua storia», tenendo presente che Big G ha rilasciato per la prima volta Chrome nel lontano 2008.

Google implementa Gemini, AI Mode e agenti in svariati strati e funzioni del browser, dalla barra degli indirizzi alle tab, passando per l’integrazione con le altre piattaforme e servizi di Big G, fino ad arrivare alle impostazioni di privacy e alla sicurezza proattiva, inclusa la gestione delle password.

Rilascio scaglionato

Alcune funzioni sono disponibili da subito, invece altre sono indicate presto in arrivo. Il debutto di Chrome con AI sia per Mac che per Windows inizia dagli Stati Uniti con lingua impostata in Inglese, ma il rilascio è indicato in altri paesi già a partire dalle prossime settimane. Le funzioni di Google AI in Chrome arriveranno presto anche nelle app Chrome per iPhone e Android.

Chrome con AI comprende sempre il contesto

Grazie all’integrazione di Gemini AI in Chrome il browser conosce sempre il contesto, quindi la pagina che l’utente sta leggendo, così come tutti i siti aperti in decine e decine di tab. Per fare il punto della situazione e concentrarsi su ciò che è realmente utile l’utente non deve più saltare da un punto all’altro, da una scheda all’altra. Chrome con Gemini AI diventa un assistente dell’utente: con un clic riassume una pagina web oppure decine di schede e siti, risponde alle domande per trovare subito ciò che serve.

Google AI e altri servizi di Big G

Già disponibile l’integrazione con l’AI di Gemini in Chrome con gli altri servizi di Google. L’utente, senza lasciare la pagina web, può pianificare una riunione in Calendario, visualizzare i dettagli di una posizione o di una località in Google Maps, chiedere il riassunto di un intero video su YouTube, oppure chiedere informazioni sulla località mostrata in video.

Ciao barra degli indirizzi, arriva omnibox

Rivoluzionata anche la tradizionale barra degli indirizzi che Google ora chiama omnibox. Già disponibili i suggerimenti contestuali: mentre l’utente naviga l’AI di Chrome suggerisce informazioni e siti pertinenti con quello che l’utente sta leggendo.

Entro settembre arriverà anche AI Mode: sempre nella barra degli indirizzi, ora omnibox, l’utente potrà digitare direttamente domande complesse, anche in più parti. L’AI di Google specializzata nelle ricerche online offrirà al volo una risposta sintetica e link rilevanti, tagliando i tempi di navigazione per procedere subito negli approfondimenti.

Chrome con AI per la sicurezza

Le funzioni AI di Google rendono Chrome e la navigazione web più sicuri. Questo grazie alla compilazione automatica dei moduli online per l’inserimento delle credenziali di accesso, così come al blocco proattivo di nuovi tipi di truffe, la sostituzione delle password compromesse con un clic, in arrivo grazie a Gemini Nano.

Ma l’AI farà sempre di più: avviserà l’utente se rileva siti fraudolenti e che raccolgono dati per spam, apprenderà le preferenze dell’utente per le impostazioni di privacy gestendo in automatico l’autorizzazione o meno, per esempio per la localizzazione, l’audio e l’accesso alla webcam.

In Chrome stanno per arrivare gli agenti AI

In sviluppo funzionalità agentiche AI in grado di eseguire attività in più passi e complesse sostituendo l’utente per le operazioni lunghe e ripetitive, per esempio per prenotare una cena o fare la spesa settimanale online. Google anticipa che operazioni che finora richiedono mezz’ora si potranno fare in tre clic, ma assicura che l’utente sarà sempre in controllo per poter fermare l’agente in qualsiasi momento.

