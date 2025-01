Smartwatch e auricolari, combo in sconto a meno di 5 €

Pubblicità

Non avete mai avuto uno smartwatch? Ecco l’occasione perfetta per prenderne uno e provarlo senza buttare via chissà quanto: con soli 5 €, approfittando dell’offerta in corso in queste ore, potete infatti comprare un modello base che per altro viene venduto insieme ad un paio di auricolari senza fili stile AirPods.

È compatibile con iPhone e telefoni Android ed è esteticamente molto semplice, ma non per questo manca delle funzioni principali che si cercano in un dispositivo da polso come questo.

Una volta connesso (tramite Bluetooth 5.0), le informazioni vengono mostrate all’interno di uno schermo rettangolare da 2″ con risoluzione HD a 360×360 pixel. In questo modo è possibile ricevere notifiche in tempo reale per SMS e app come WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter e così via. È anche possibile impostare promemoria personalizzati, come l’allarme per le chiamate in arrivo o per evitare la sedentarietà.

Per chi pratica sport c’è anche il monitoraggio della frequenza cardiaca e delle attività fisiche, con la possibilità di tenere traccia dei progressi e impostare obiettivi. Inoltre per le donne è presente una modalità dedicata al monitoraggio del ciclo mestruale.

C’è la modalità non disturbare per evitare distrazioni durante momenti di relax o incontri importanti e quella per usarlo come telecomando remoto per scattare foto a distanza col cellulare. E per guardare l’ora basta ruotare il polso in modo da accendere automaticamente lo schermo.

È infine certificato IP67 quindi resiste alla polvere e agli schizzi d’acqua (anche se non adatto a immersioni complete).

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo kit allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 10 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 57% andando a spendere intorno ai 5 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.