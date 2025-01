JBL Horizon 3 è molto più di una sveglia Smart, al CES 2025

Pubblicità

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Macitynet ha recensito la prima JBL Horizon, ormai quasi un decennio fa: oggi torniamo a parlarvene perché l’ultimo modello, quello di terza generazione, è stato annunciato da JBL proprio in questi giorni approfittando della visibilità offerta dalla fiera in corso a Las Vegas.

È ancora una sveglia da tavolo, che si fa notare fin da subito per il suo design che intanto si è evoluto pur restando raffinato e minimalista, ma è molto più Smart di prima.

Estetica

Presenta infatti un display opaco e bordi morbidi e arrotondati che si integrano facilmente con qualsiasi arredamento della camera da letto, il tutto combinandolo ad una illuminazione ambientale personalizzabile.

Di fatto è possibile regolare la luminosità e la temperatura del colore per adattare la luce alle proprie preferenze, sia che si tratti di creare un’atmosfera rilassante per il sonno o di svegliarsi dolcemente al mattino con una luce che simula l’alba naturale. A questo si possono anche aggiungere suoni rilassanti, come il rumore delle onde dell’oceano, così il nuovo JBL Horizon 3 diventa un ottimo strumento per favorire il rilassamento serale.

Tecnologia

È disponibile nelle colorazioni grigio e nero e mette a disposizione una porta USB-C per la ricarica rapida di un dispositivo (come uno smartphone), così da ridurre il numero di dispositivi sul comodino e prese occupate vicino al letto.

Con radio FM incorporata, dal punto di vista sonoro usa doppi driver full-range da 1,5” e due radiatori passivi, per un audio ricco e profondo.

Per quanto riguarda invece la connettività, c’è il Bluetooth 5.3 per trasmettere l’audio senza fili, la compatibilità Auracast per collegare più altoparlanti in tutta la casa alla stessa fonte audio, e la compatibilità con i dispositivi JBL e Harman.

Inoltre si può connettere allo smartphone tramite l’app JBL One (gratis per iPhone e Android) e da qui regolare facilmente le impostazioni di allarme, equalizzazione e illuminazione. L’app può inoltre gestire fino a due sveglie diverse, oltre a più avvisi tramite l’app, il che è molto comodo per chi ha orari diversi ogni giorno.

Disponibilità e prezzo

JBL Horizon 3 sarà disponibile a partire da maggio al prezzo di 139 €.

