Smartwatch P10, look femminile in sconto a 18,66 euro

Non tutti gli smartwatch sono uguali e certamente il P10 attualmente in promozione a 18,66 euro si distingue per il suo aspetto prettamente femminile. L’azienda parla proprio di un “woman watch” dallo stile fashion, in special modo per quanto riguarda la versione con cinturino in colorazione rosa antico e con la cassa in metallo lucido con finitura color oro.

E’ disponibile anche in bianco oppure nero, mantenendo la stessa eleganza pur con un aspetto un po’ più minimalista e facilmente accostabile ad un più vasto assortimento di abiti. Design a parte comunque è uno smartwatch in tutto e per tutto, con al suo interno tutte le più recenti tecnologie che ci si possono aspettare da un dispositivo di questo tipo.

Innanzitutto è certificato IP68, il che vuol dire che si può indossare anche sotto la doccia oppure in piscina perché resiste sia alle immersioni in acqua che alle infiltrazioni di polvere, e può essere abbinato via Bluetooth sia a uno smartphone con Android almeno in versione 4.4 che ad un iPhone sul quale è presente iOS 8.0 o una versione successiva del software.

Lo schermo è un pannello IPS di forma circolare, con dimensioni pari a 1,1 pollici e una risoluzione di 240 x 240 pixel. Al suo interno c’è una batteria da 110 mAh che promette fino a 7 giorni di autonomia in utilizzo oppure 12 giorni se lasciato in standby, e si ricarica completamente in circa un’ora e mezza.

Per quanto riguarda le funzioni, oltre a mostrare un’anteprima delle notifiche ricevute sul telefono (messaggi e chiamate compresi) può misurare la febbre, la pressione sanguigna e la saturazione, oltre a tenere sotto controllo la frequenza cardiaca e ad accompagnare l’utente nelle varie attività fisiche tenendo traccia dei passi, delle calorie bruciate, della distanza percorsa e simili.

Come dicevamo al momento questo smartwatch è in promozione: anziché 66,66 euro è scontato del 72% a 18,66 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.