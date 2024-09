Il soffiatore portatile a batteria Onevan a soli 25 €

Pubblicità

Se state cercando uno strumento versatile e potente per migliorare le operazioni di pulizia allora non fatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso sul soffiatore Onevan, dotato di un motore brushless così potente da assistervi nella pulizia della casa, dell’ufficio, della moto, del laboratorio e non solo.

Usa un motore da 1.500 Watt con una velocità di rotazione di 128.000 RPM per produrre un flusso d’aria costante e potente, capace di raggiungere una velocità di 200 m/s. È quindi l’ideale per rimuovere polvere industriale o per pulire superfici difficili, come il vialetto di casa sommerso dalle foglie d’autunno e dove le setole di una scopa si potrebbero incastrare nel brecciolino.

Pesa meno di un chilo ed è molto compatto. Soprattutto, non ci sono fili ad impedire i movimenti o a vincolarlo ad una certa distanza da una presa di corrente perché si alimenta con le batterie Makita (supporta diversi modelli), perciò si può usare liberamente anche all’aperto.

È realizzato con materiali resistenti al calore e all’usura, mentre le pale sovradimensionate – dice l’azienda – migliorano la durabilità e assicurano prestazioni ottimali anche con un uso prolungato.

Si può usare anche per pulire rapidamente gli interni di un’auto, oppure per soffiare via la polvere dalle tastiere, o le foglie e altro sporco da un’area dove si intende improvvisare un pic-nic.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 65 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 62% andando a spendere intorno ai 25 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.