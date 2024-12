Soffione doccia con booster integrato in offerta a 13 €

Pubblicità

Se volete rendere le vostre docce più comode e rilassanti, allora valutate l’acquisto del soffione doccia con booster attualmente in sconto.

Presenta una finitura lucida ed elegante che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente bagno. Si controlla attraverso un anello rotante integrato nel manico tramite cui selezionare la tipologia di getto. È possibile scegliere tra 3 diverse modalità di flusso d’acqua ruotandolo con due dita, passando così da un getto delicato a uno più vigoroso in pochi secondi.

C’è poi il booster fisico tramite cui regolare il flusso d’acqua in base alla pressione disponibile, passando dalla modalità a bassa pressione per una doccia più delicata, a quella con massimo flusso per chi desidera una sensazione di maggiore energia e pulizia profonda.

Questo sistema permette anche di ottimizzare l’uso dell’acqua ottenendo sempre un elevato comfort indipendentemente dalle condizioni di pressione dell’impianto idrico.

Interessante poi il fatto che la struttura di questo soffione è stata studiata per ridurre il rumore del flusso d’acqua, contribuendo così a creare un ambiente rilassante e tranquillo godendosi così una doccia lunga e rilassante senza il fastidio del rumore dell’acqua che scorre.

Infine, gli ugelli in silicone liquido: morbidi al tatto, non solo sono delicati sulla pelle, ma sono anche facili da pulire poiché il calcare si rimuove senza fatica e in pochi secondi semplicemente strofinandoci sopra col palmo della mano.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 45 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 71% andando a spendere intorno ai 13 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.