Apple, 3 milioni di dollari al Fondo Globale per combattere AIDS, Tubercolosi e Malaria

In un post su X il progetto (RED), nato per coinvolgere le aziende nella lotta contro l’AIDS in Africa, invitando le aziende più iconiche al mondo a creare prodotti brandizzati in modo distintivo, ha comunicato che Apple ha donato 5$ per ogni acquisto sul sito Apple pagato con Apple Pay dal 29 novembre all’8 dicembre, permettendo di raccogliere 3 milioni di dollari per Il Fondo Globale per combattere l’AIDS, la Tubercolosi e la Malaria.

Il Fondo in questione è stato fondato nel 2002 con l’aiuto dei leader mondiali e il Segretario generale dell’ONU Kofi Anan con l’obiettivo di aumentare sostanzialmente le risorse per combattere tre delle malattie più devastanti al mondo e per indirizzare queste risorse in aree di maggiore bisogno, supportando strategie basate su esigenze e obiettivi locali.

“Grazie Apple e utenti Apple per avere permesso di raggiungere questo traguardo incredibile e avere contribuito assistenza sanitaria nelle comunità vulnerabili”, ha dichiarato (RED).

Apple donated $5 for every Apple Pay purchase made at Apple from Nov 29 – Dec 8, raising a total of $3 million for the @GlobalFund! Thank you, @Apple and Apple customers for hitting this incredible milestone and helping provide life-saving healthcare in vulnerable communities. pic.twitter.com/gDd4nSU69v — (RED) (@RED) December 23, 2024

Dal 2006, Apple collabora con (RED) per sostenere il Global Fund nella lotta contro l’HIV/AIDS. Per ogni acquisto (PRODUCT)RED, una parte dei ricavi viene devoluta al Global Fund, che usa il 100% delle donazioni raccolte da Apple per finanziare programmi di lotta all’HIV/AIDS nell’Africa sub-sahariana.

Ogni anno da inizio dicembre Apple permette di sostenere (RED) e il Global Fund con gli acquisti, donando una piccola parte per ogni acquisto pagato con Apple Pay su apple.com, nell’app Apple Store o negli Apple Store. Acquistando qualsiasi prodotto o accessorio Apple si può quindi contribuire a salvare vite, e gli Apple Store danno tipicamente risalto all’iniziativa con allestimenti a tema.

Lo scorso anno Apple aveva comunicato che negli ultimi 17 anni, i clienti avevano contribuito a raccogliere oltre 250 milioni di dollari, permettendo a milioni di persone di accedere a terapie antiretrovirali salvavita e test per l’HIV, e aiutando le madri sieropositive a non trasmettere il virus ai propri figli.