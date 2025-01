Sony aggiorna le fotocamere Alpha 1 II, Alpha 1 e Alpha 9 III

Pubblicità

Sony ha annunciato il rilascio degli aggiornamenti del firmware per le fotocamere Alpha 1 II (Ver. 2.00), Alpha 1 (Ver. 3.00) e Alpha 9 III (Ver. 3.00). Queste versioni del firmware integrano update alle funzioni di ripresa, miglorano filmati e operatività, oltre a offrire maggiore compatibilità con la Camera Authenticity Solution di Sony, in continua evoluzione.

Il produttore spiega che gli aggiornamenti del firmware garantiscono la compatibilità con le fotocamere Alpha 1 II, Alpha 1 e Alpha 9 III per l’espansione della Camera Authenticity Solution.

Questa espansione prevede il lancio di un sito per la convalida delle immagini e la licenza di aggiornamento della firma digitale, pensata per organizzazioni giornalistiche selezionate e per i fotografi del loro staff.

Il servizio è stato progettato per migliorare l’implementazione di C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), in particolare nel settore dell’informazione, fornendo dettagli sull’autenticità e introducendo un flusso di lavoro semplificato per i professionisti che richiedono standard di verifica dei contenuti più elevati.

In qualità di membro del comitato direttivo di C2PA, Sony svolge un ruolo di primo piano nello sviluppo di questi standard e nella loro più ampia implementazione.

I download dei firmware per Sony Alpha 1 II (Ver. 2.00), Alpha 1 (Ver. 3.00) e Alpha 9 III (Ver. 3.00) sono giè disponibili. Da questo indirizzo è possibile verificare lo stato di disponibilità dell’ultimo firmware per il proprio dispositivo.

