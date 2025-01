Honda e Sony mostrano la loro primo auto elettrica Afeela 1 al CES 2025

Pubblicità

In occasione del CES 2025 di Las Vegas, Honda presenta in anteprima mondiale due prototipi della 0 Series, in vista della loro introduzione sul mercato globale a partire dal 2026.

Durante l’evento, che si svolge dal 7 al 10 Gennaio a Las Vegas, la Casa di Tokyo presenta anche l’originale sistema operativo (OS) per veicoli che intende applicare ai modelli della Honda 0 Series.

Honda aveva promesso con la 0 Series un approccio di sviluppo basato sul claim: “Compatto, Leggero e Intelligente”; ora afferma di essere incentrata anche sul concetto “Intelligente” e sulla sua applicazione nei prossimi modelli.

Oltre all’introduzione dell’originale sistema operativo del veicolo, Honda si concentrerà su tecnologie di guida automatizzata che saranno implementate sulle vetture della 0 Series, fornendo una panoramica del System on Chip (SoC) che supporterà questi nuovi modelli intesi come veicoli software-defined.

Afeela 1, da Sony e Honda

Particolarmente interessanti gli aggiornamenti che riguardano la joint venture con Sony; nell’ambito del CES 2025 sono stati annunciati i pre-ordini per Afeela 1, veicolo che sarà prodotto in Ohio con disponibilità negli USA in due varianti da 89.000 dollari Afeela 1 Origin e quella più accessoriata da 102.900 dollari Afeela 1 Signature che consente di scegliere più tinte per gli esterni, due colori interno, più display per i passeggeri posteriori e cerchi in lega da 21″ anziché da 19″ come il modello base.

I preordini, per ora sono attivi solo in California, dove è possibile prenotare i veicoli con un deposito di 200 dollari.

Sony e Honda hanno più volte evidenziato la grande potenza di calcolo a bordo della vettura, 800 TOPS, spiegando che l’obiettivo è offrire il meglio possibile anche sul versante intrattenimento a bordo, area di competenza dell’azienda giapponese.

A corredo di queste vetture è previsto un abbonamento omaggio per tre anni, con possibilità di accedere ad un “agente personale” (utilizzabile anche da smartphone) controllabile con la voce (es. per richiamare il veicolo in modo che raggiunga il proprietario) e alla guida autonoma (il Lidar apre possibilità di assistenza alla guida di Livello 3 anche se il produttore parla di un’assistenza di Livello 2+).

Le vetture Afeela supportano la presa NACS di Tesla, e gli utenti possono accedere ai Tesla Supercharger. A proposito di ricarica la potenza massima è pari a 150 kW in CC. L’autonomia è indicata in 480km. La disponibilità in altri stati e regioni verrà comunicata in seguito.