Sony rilascia l’app Apple TV per i suoi televisori

Sony Europe annuncia che, su alcuni smart TV selezionati di Sony, è possibile utilizzare l’app Apple TV per avere accesso ad Apple TV+, ai canali di Apple TV, a nuovi film e a consigli personalizzati su cosa vedere. L’app Apple TV sarà resa disponibile in Europa a partire da oggi sulla serie XH90 di Sony tramite aggiornamento software.

L’app Apple TV riunisce in un’unica piattaforma diverse modalità per guardare programmi e film, a partire da Apple TV+, il servizio di streaming in abbonamento che propone serie TV originali, film e documentari firmati dai maestri del grande e piccolo schermo, come The Morning Show, See, In difesa di Jacob, Ted Lasso, Greyhound – Il nemico invisibile, The Banker, Boys State e Beastie Boys Story.

Inoltre, sull’app Apple TV gli utenti possono anche iscriversi ai canali di Apple TV e guardarli senza pubblicità e on demand direttamente dall’app. Con l’opzione “In famiglia”, fino a sei persone possono condividere l’abbonamento ai canali Apple TV, accedendo tramite il proprio nome utente e password.

L’app Apple TV sarà disponibile su alcuni modelli di smart TV di Sony della gamma 2018 e sulla maggior parte dei modelli 2019 e 2020 entro la fine dell’anno. Qui di seguito riportiamo l’elenco dei modelli di televisori Sony per cui è ora disponibile HomeKit pubblicato da Apple:

Sony serie Z8H (2020)

Sony serie A9S (2020)

Sony serie A8H (2020)

Sony serie X95H (2020)

Sony serie X90H (2020)

Sony serie X85H (2020)

Sony serie X80H (2020)

Sony serie Z9G (2019)

Sony serie A9G (2019)

Sony serie X950G (2019)

Sony serie X850G (2019, modelli da 55″, 65″, 75″ e 85″)

Sony serie Z9F (2018)

Sony serie A9F (2018)

Gli smart TV di Sony garantiscono accesso a un ampio ventaglio di contenuti e servizi. Grazie ai processori della famiglia X1, alla tecnologia Triluminos e all’audio immersivo, gli utenti potranno godere di una riproduzione fedele alle intenzioni del regista, anche dall’app Apple TV. Navigando nell’app, è possibile acquistare o noleggiare oltre 100.000 tra film e serie TV, anche in 4K HDR e con colonna sonora Dolby Atmos.

Ci si potrà lasciare ispirare dai consigli personalizzati o dalle selezioni di titoli e accedere alla libreria personale degli acquisti e dei noleggi effettuati dal catalogo Apple. Alcuni modelli di TV di Sony supportano anche AirPlay 2 e HomeKit. La tecnologia AirPlay 2 permette di riprodurre video e contenuti da iPhone, iPad o Mac direttamente sullo smart TV, mentre HomeKit permette di controllare in modo semplice e sicuro il televisore da un dispositivo Apple tramite l’applicazione Casa o chiedendo a Siri.

Gli utenti potranno iscriversi ad Apple TV+ dall’app Apple TV installata sui TV smart di Sony, da iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac e da altre piattaforme, incluso il sito tv.apple.com, a un costo di 4.99 euro al mese. Inoltre, per un periodo di tempo limitato, chi acquisterà un nuovo dispositivo iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch o Mac avrà diritto a un anno di Apple TV+ gratis.

Ricordiamo che l’app Apple TV è disponibile anche per alcuni televisori di Samsung, Amazon Fire TV e anche LG.