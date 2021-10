Sony SRS-NS7, lo speaker da collo suona in Dolby Atmos

Sony ha appena svelato il suo primo altoparlante senza fili che si appende al collo dotato della tecnologia Dolby Atmos: il colosso giapponese spiega infatti che Sony SRS-NS7 offre «Una esperienza Home Theater coinvolgente» senza la necessità di avere a disposizione un sistema di altoparlanti surround, né quella di indossare un paio di cuffie.

L’effetto completo – spiegano – si ottiene combinando questo dispositivo a un televisore Sony della linea Bravia XR e al trasmettitore wireless incluso in dotazione. Dopo averlo collegato tramite Bluetooth a questa fascia da collo è infatti possibile utilizzare l’app 360 Spatial Sound Personalizer per scattare una fotografia dell’orecchio per consentire al sistema di ottimizzare la disposizione degli altoparlanti virtuali in base alla forma delle proprie orecchie.

Il compito del trasmettitore è quello di ridurre al minimo la latenza in modo tale da poter abbinare con precisione l’audio con le immagini e chi non intende affidarsi a questo sistema può comunque acquistarlo separatamente (si chiama Sony WLA-NS7) per utilizzarlo con alcune cuffie Sony compatibili che garantiscono lo stesso effetto.

Oltre ad usarlo con la TV, questo altoparlante da collo si può collegare anche ad altri dispositivi, come ad esempio uno smartphone per ascoltarne la musica in riproduzione con l’effetto 360 Reality Audio da servizi di streaming supportati, come Deezer e Tidal, ma anche a tablet e computer per film, videogiochi, podcast e audiolibri.

Si può anche collegare a due dispositivi contemporaneamente, il che significa che se si sta usando lo speaker da collo Sony SRS-NS7 per ascoltare un film in TV e qualcuno sta chiamando al cellulare, è possibile passare alla telefonata in vivavoce usando questo sistema semplicemente premendo un pulsante presente sul collare e utilizzando il microfono incorporato.

Sony SRS-NS7 è certificato IPX4 quindi è anche a prova di schizzi d’acqua e la batteria promette fino a 12 ore di utilizzo con una sola carica, che si riducono a 5 ore se si usa al massimo del livello del volume. E se si dovesse scaricare proprio sul più bello, bastano 10 minuti di ricarica, giusto il tempo di una pausa, per avere un’ora di autonomia e finire di vedere il film che si era interrotto.

Per concludere Sony SRS-NS7 costa 300 dollari, circa 258 euro, mentre il trasmettitore costa 60 dollari, circa 50 euro: al momento però non sono ancora in vendita in Italia ma è disponibile soltanto al preordine in alcuni paesi, e le prime spedizioni partiranno il 27 ottobre.

Negli scorsi giorni Sony ha presentato le nuove cuffie WH-XB910N con Extra Bass e cancellazione del rumore, a settembre la soundbar HT-A5000 con Dolby Atmos e DTS X.