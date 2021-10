iPad Pro OLED ProMotion arriva nel 2023 o 2024

Ming Chi Kuo ha già indicato che iPad Air OLED non arriverà l’anno prossimo ma nel 2023: secondo nuove anticipazioni dalla catena di fornitura di Cupertino verrà impiegato una tecnologia ProMotion simile se non identica a quella già impiegata per la prima volta negli iPhone 13 Pro.

Come noto Apple ha introdotto la tecnologia ProMotion per la prima volta negli iPad Pro con schermo LCD fin dal 2017. In questo dispositivo però le frequenze di aggiornamento supportate sono sensibilmente inferiori rispetto a ProMotion degli iPhone 13 Pro dotati invece di schermi OLED LTPO a basso consumo.

In effetti iPad Pro 2017 con ProMotion è in grado di passare dalla frequenza minima di aggiornamento dello schermo di 24Hz, passando per 30Hz, 40Hz, 60Hz fino al massimo di 120Hz in base ai contenuti e alle app usati dall’utente.

Invece nei nuovi iPhone 13 Pro con schermo OLED LTPO a basso consumo la tecnologia ProMotion è in grado di supportare 12 livelli di frequenza di aggiornamento: dal minimo di 10Hz, passando per 12Hz, 15Hz, 16Hz, 20Hz, 24Hz, 30Hz, 40Hz, 48Hz, 60Hz, 80Hz fino al massimo di 120 Hz. Secondo quanto trapela dai fornitori Apple segnalati dalla testata sudcoreana The Elec, l’obiettivo di Apple è quello di dotare anche gli iPad Pro OLED di tecnologia ProMotion simile a quella degli ultimi iPhone 13 Pro.

Ricordiamo che per alcuni mesi l’arrivo di un iPad con schermo OLED è stato indicato da diverse fonti per l’anno prossimo, ma sembra che la tecnologia dei pannelli OLED proposta da Samsung non abbia soddisfatto Cupertino. Le ultime anticipazioni più attendibili puntano ora a iPad Pro OLED per il 2023, così come indicato non solo da Ming Chi Kuo ma anche da Ross Young analista presso Display Supply Chain Consultants, che in passato ha previsto correttamente i pannelli display in arrivo in futuri dispositivi Apple.

Sulle pagine di macitynet trovate la recensione di iPad mini 6 completamente rinnovato, mentre la recensione di iPhone 13 Pro è in questo articolo.