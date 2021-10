Microsoft rilascia Windows 11

Dopo tre mesi di beta test, Microsoft ha ufficialmente rilasciato Windows 11, che offre un nuovo design, nuove funzionalità multitasking e altre aggiunte software al pubblico di utenti PC Windows.

Per alcuni il nuovo sistema operativo sembra essersi ispirato leggermente a macOS, con la schermata principale di Windows 11 che presenta angoli arrotondati su diversi elementi dell’interfaccia, comprese le finestre delle applicazioni. In combinazione con un nuovo sistema di temi che combina sfondi specifici con i colori, il design generale sembra moderno, con più profondità e meno confusione rispetto a Windows 10.

Nella modifica del design più evidente, il desktop aggiornato sposta il menu Start e la barra delle applicazioni, elementi dell’interfaccia familiari a tutti gli utenti Windows, al centro dello schermo, una posizione non dissimile da dove risiede la dock in macOS.

La barra delle applicazioni include collegamenti al browser Edge di Microsoft, widget, integrazione Teams ed Esplora file. Nel frattempo, sono spariti i Live Tiles nel menu Start, che è stato ridotto per un aspetto più pulito e semplice, e che ora ospita collegamenti ad app e file utilizzati di recente.

Un’altra area in cui Windows 11 sembra aver pescato da macOS è il suo approccio ai widget. Laddove i widget su macOS scorrono dal lato destro dello schermo tramite il Centro notifiche, Windows 11 li fa scorrere dal lato sinistro, con un pannello che include meteo e notizie “widget” per impostazione predefinita.

Come in macOS con Spaces, gli utenti possono creare più desktop virtuali per diversi set di app. Inoltre, la nuova funzione Snap Assist appare quando il puntatore del mouse passa sopra il pulsante di ingrandimento e offre diversi layout di finestra a cui le finestre dell’app possono agganciarsi. Questi layout vengono ricordati da Windows e vengono visualizzati come gruppi di snap nella barra delle applicazioni.

Ancora, c’è un nuovo app store Microsoft con molte nuove app popolari e, in chiara divergenza da Apple, Microsoft prevede anche di ospitare negozi di terze parti nel suo Microsoft Store, incluso un negozio Epic Games, anche se non c’è ancora il supporto alle app Android, come promesso.

Windows 11 verrà preinstallato sui PC più recenti, mentre Microsoft offre il nuovo sistema operativo come aggiornamento per gli utenti di Windows 10 che dispongono di una macchina che include il Trusted Platform Module (TPM). I Mac basati su ‌processore Apple non supportano Windows e non esiste una funzione Boot Camp come sui Mac Intel, ma il supporto per Windows è una funzionalità che molti utenti vorrebbero vedere almeno tramite il software di virtualizzazione.

Tuttavia Microsoft ha recentemente smorzato le speranze che Windows sarà in grado di funzionare sui Mac Apple, affermando che l’esecuzione di una versione ARM di Windows 11 su Mac M1, tramite virtualizzazione o altro, non è “uno scenario supportato” .

L’anno scorso Craig Federighi, capo dell’ingegneria del software di Apple, ha affermato che l’arrivo di Windows sui Mac M1‌‌‌ sarebbe dipeso da Microsoft. Il chip Apple Silicon ‌‌‌M1‌‌‌ contiene le tecnologie di base necessarie per eseguire Windows, ma Microsoft sembra non voler concedere in licenza la sua versione ARM di Windows agli utenti Mac.