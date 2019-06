Soundcore Wakey, l’altoparlante 5-in-1 che fa anche da radio e caricatore wireless

Soundcore lancia il suo nuovo altoparlante bluetooth 5-in-1, Soundcore Wakey, con numerose funzioni che sicuramente serviranno a renderlo diverso dai competitor. Ecco perché, e quali funzioni ha.

Soundcore Wakey​ non è soltanto uno speaker bluetooth. Ha anche funzione di orologio digitale, di sveglia, di caricatore wireless con ricarica Qi, oltre ad essere anche una radio sveglia. Anker lancerà la periferica durante il Prime Day e sarà controllabile da apposita applicazione Soundcore, disponibile su Google Play e App Store, che potrà essere utilizzata per programmare 15 diverse tipologie di allarme.

Tra le principali funzioni dell’altoparlante anche quella di caricatore wireless, compatibile con la tecnologia di ricarica Qi, fino a 10W con i terminali Android compatibili, dunque in grado di ricaricare gli iPhone alla massima velocità, ossia 7,5W. Wakey, comunque, è in grado di ricaricare anche smartphone via cavo, grazie alle due porte USB, ciascuna con uscita da 5V/2A.

L’altoparlante propone due drivers da 5W, supporta il bluetooth 5.0 e ha un range di frequenze radio da 87 MHz a 108 MHz, mentre le sue dimensioni sono davvero contenute, pari a 20 x 9 x 8 cm, con un peso complessivo di 540 grammi.

Sarà disponibile su amazon.it entro l’anno, al prezzo di 99.99 euro. Inizialmente in colorazione bianca, in seguito ci sarà spazio per altri colori, come rosa, blu e nero.