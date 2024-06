Sembra il fungo di Super Mario l’altoparlante senza fili a solo 1€

Pubblicità

Oggigiorno è impossibile non trovare un amplificatore per potenziare la musica in riproduzione sullo smartphone; ma se volete farlo in maniera speciale, ecco un vero gioiellino che grazie alla promozione in corso vi costa solo 1 Euro.

Questo speaker portatile che vi segnaliamo oggi infatti si fa notare per il suo design, che ricorda molto da vicino i funghetti di Super Mario, un’icona nel mondo dei videogiochi e che farà quindi la gioia degli appassionati dell’idraulico più conosciuto di tutti i tempi.

Per di più è disponibile in cinque diverse colorazioni: rosso, verde, blu, rosa e nero, proprio come i vari funghi che si possono incontrare nel videogioco, ciascuno associato ad un bonus (o un malus) diverso.

Tornando a parlare dell’altoparlante in senso più stretto, questo modello funziona via Bluetooth ma ha anche la presa jack audio da 3,5 mm per collegarlo via cavo ad un lettore MP3 o altra sorgente audio, e si ricarica via USB come un cellulare promettendo fino a 3 ore di amplificazione ininterrotta con una sola carica.

C’è anche il microfono per usarlo in videochiamata, e grazie alla posizione dei driver promette una diffusione sonora a 360 gradi. Punto di forza poi è la ventosa alla base, che permette di agganciarlo saldamente al dorso del telefono, a un tavolino o persino al parabrezza dell’auto, beneficiando così dell’amplificazione in svariati contesti.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 10 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 90% andando a spendere soltanto 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

