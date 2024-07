Google Maps, segnalazioni incendi e altre funzioni in arrivo prese in prestito da Waze

Pubblicità

Diverse novità sono previste in arrivo per Google Maps, a partire da un sistema per segnalare incidenti che ricorda molto una funzionalità simile di Waze (app di navigazione basata sulla community acquisita da Google nel 2013). Al pari di Waze, grazie alle reti di conducenti, sarà possibile o ottenere avvisi in caso di traffico, lavori in corso, incidenti, posti di blocco e altro ancora, tutto passando per grandi icone dedicate, facili da gestire anche durante la guida.

Aò pari di Waze, sarà possibile confermare o meno impedimenti per strada segnalati dai precedenti conducenti. A questo punto è facile immaginare che Waze non avrà più futuro ma un portavoce di Google ha riferito al sito The Verge che Google Maps e Waze continueranno a essere proposte come app separate: alcuni utenti preferiscono la prima, altri la seconda; Waze vanta una community di 500.000 conducenti che inviano segnalazioni.

Altra novità di Google Maps è una funzione che permetterà di guidare (è il caso di dirlo) l’utente nei passaggi finali di una destinazione, ad esempio con indicazioni per gli ultimi tratti da fare a piedi per arrivare a un edificio. La possibilità di segnalare gli incidenti dovrebbe essere disponibile a breve, mentre altre novità (i percorsi a piedi nei tratti finali di una destinazione) arriveranno in seguito.

Il sito francese iGen segnala che in occasione delle Olimpiadi, i progettisti di Google Maps offrono la possibilità di scoprire la Parigi del passato. Aprendo, ad esempio, la scheda della Torre Eiffel dovrebbe essere possibile scoprire com’era la torre metallica presentate in occasione dell’Esposizione universale del 1889. Interessanti anche alcune funzionalità in Realtà Aumentata che permetteranno di vedere vari luoghi di Parigi com’erano la Parigi nel 1900 e anche prima, all’epoca della Rivoluzione francese: fisicamente presenti sul luogo sarà possibile visualizzare immagini in Realtà Aumentata puntando lo smartphone verso Notre-Dame, la place de la Bastille, il Palazzo delle Tuileries o ancora le rive della Senna vicino alla Torre Eiffel, una serie di sperimenti creati in collaborazione con Ubisoft.

Più utile forse la funzione che permetterà in Google Maps di i visualizzare le mappe degli incendi boschivi e soprattutto le loro posizioni precise in 15 nuovi paesi (Italia inclusa). Queste informazioni vengono rese disponibili attraverso alert e funzionalità che comunicano alle persone che si trovano nei pressi di un incendio boschivo dettagli su come rimanere al sicuro.

Google spiega che il modello di monitoraggio degli incendi boschivi è basato sull’intelligenza artificiale ed è addestrato su più fonti di dati, tra cui una varietà di set di dati di immagini satellitari. Altri modelli di AI vengono utilizzati per verificare l’esistenza di incendi e, nel complesso, tutto ciò consente di stabilire dei confini più precisi e definiti degli incendi boschivi rispetto all’utilizzo delle sole immagini satellitari.

Le notifiche vengono sovrapposte alle indicazioni stradali di Google Maps, aiutando i viaggiatori a capire se sono previsti incendi boschivi sul loro tragitto o in prossimità del loro percorso.