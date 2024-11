Sembra un giradischi ma è un altoparlante Bluetooth in sconto a 30 €

Pubblicità

Non mettete sul davanzale il solito speaker Bluetooth: comprate quello attualmente in promozione per ottenere comunque dei buoni risultati beneficiando anche di un oggetto che arreda a offre anche qualcosa in più rispetto ai soliti.

Partiamo innanzitutto dal design, che si ispira a quello di un moderno giradischi, con un aspetto quindi elegante e nostalgico che può rappresentare un elemento di arredo originale per la propria casa.

L’aspetto del giradischi è particolarmente curato e anche funzionale: il finto vinile infatti è trasparente: grazie a una luce LED sottostante, cambia colore creando spettacolari giochi di luce. Questo effetto visivo, che si completa con un display LED sul davanti che mostra l’ora e l’indicatore della batteria, lo rende utile anche quando non è in funzione.

Monta due manopole, una adibita alla regolazione del volume, l’altra per la selezione della sorgente audio. Si può scegliere tra Bluetooth, AUX oppure acquisire la musica da riprodurre direttamente da una microSD.

La quarta posizione della manopola permette di attivare la modalità rumore bianco che riproduce alcuni suoni naturali per rilassarsi o addormentarsi. Se guardate le foto infatti vi accorgerete che al centro è posizionato un piccolo – ma vero vinile. In confezione ce ne sono quattro, uno per ogni effetto di rumore bianco riproducibile. Potete scegliere tra: onde che si infrangono sul bagnasciuga, fuoco che scoppietta nel camino, un fiume che scorre, e il cinguettio degli uccellini.

Il dispositivo è alimentato da una batteria da 1.500 mAh che si ricarica in 2-3 ore e promette 4-6 ore di autonomia a seconda dell’utilizzo, mentre con l’impostazione del rumore bianco, questa può estendersi fino a 6-8 ore.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 39 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 23% andando a spendere intorno ai 30 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

