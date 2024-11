Gli Airpods per la salute arrivano, ma dovremo aspettare

Pubblicità

Gli Airpods con funzioni avanzate per la salute arriveranno nel 2026. È Ming Chi Kuo a fissare la data del debutto di un accessorio capace di darci una mano a vivere in maniera più rispondente alla necessità di tenere sotto controllo la risposta di alcuni parametri vitali.

Gli Airpods Pro per la salute non sono certo una novità che arriva inattesa. Fin dal 2017, quando ancora la versione Pro non esisteva neppure, si parlava di una evoluzione degli auricolari in questa direzione. Allora si era immaginato che gli Airpods Pro 2 potessero avere già un sensore cardiaco, che invece potrebbe apparire per la prima volta nei Power Beats Pro 2. Nel frattempo Apple recentemente ha fatto fare dei passi avanti in questa direzione ottenendo la certificazione degli Airpods come apparecchio acustico.

Gli Airpods cui fa cenno Kuo potrebbero essere un prodotto molto più sofisticato che, integrato con l’app salute, potrebbe funzionare per tanti scopi. Difficile dire quali, ma potenzialmente potrebbero anche rilevare dati che oggi sono disponibili solo usando Apple Watch, oltre all’ovvia misurazione del battito del cuore, gli auricolari potrebbero analizzare il rumore ambientale o la temperatura del corpo, magari dirci quale è la qualità dell’ambiente in cui ci troviamo o riportare il dato dell’ossigeno nel sangue.

Un contributo fondamentale potrebbe darlo l’integrazione con l’Intelligenza Artificiale “on device” degli iPhone e quella basata su server remoti. Apple potrebbe facilmente sfruttare come piattaforma iCloud e l’Apple ID per creare un sistema (magari parzialmente anche a pagamento) per dare a chi le usa strumenti che altri concorrenti non sono neppure in grado programmare.

Il lancio degli Airpods Pro con funzioni per la salute dovrebbero arrivare nel 2026 dice Ming Chi Kuo. Visto che secondo altri osservatori del mercato nel 2025 dovrebbe esserci il debutto degli Airpods Pro 3 non è chiaro se quello di cui parla l’analista cinese sono questi Airpods differiti nel tempo oppure un prodotto diverso.