Spedizioni Mac terzo trimestre 2022, gli analisti danno forfait

In passato sono già emerse differenze anche importanti nelle stime delle spedizioni di Mac da parte delle principali società di ricerca di mercato, mai però i divari sono stati così grandi come sta accadendo ora per le previsioni delle spedizioni Mac nel terzo trimestre 2022: come abbiamo già visto secondo IDC il mercato dei PC cala del 15% circa e tutti i marchi perdono ad eccezione di Apple che segnerebbe una crescita di ben il 40,2%.

Ma si colloca all’estremo opposto Gartner che indica un calo del mercato del 19,5% con 5,79 milioni di Mac spediti, contro i 6,866 milioni nello stesso periodo dello scorso anno, quindi con un calo del -15,6%.

Infine invece si colloca in posizione più mediana Canalys che indica un calo del mercato PC del 18%, con spedizioni di 7,99 milioni di Mac, contro i 7,86 milioni nel terzo trimestre 2021, quindi con una crescita dell’1,7%.

Sia per IDC che per Canalys tutti i principali marchi di PC Windows segnano importanti flessioni negative nelle spedizioni di computer, anche a due cifre percentuali, con l’unica eccezione di Apple che registra un aumento delle spedizioni, clamoroso con +40% per IDC ma solo del +1,7% per Canalys. Si rilevano differenze anche nel totale delle spedizioni nel mondo: per l’ottimistica IDC sono 74,252 milioni di unità, per i pessimisti di Gartner 67,996 milioni, mentre per l’intermedio Canalys sono 69,423 milioni.

L’andamento negativo di mercato è incontestabile, ma è rafforzato anche dai confronti negativi con lo scorso anno, questo per l’esclusione totale della Russia. Tutte e tre le società di analisi sembrano avere problemi particolari nel valutare – stimare le spedizioni Mac da parte di Apple. La multinazionale di Cupertino non comunica più da anni le unità spedite distinte per prodotto, ma solo il totale del fatturato per divisione, complicando ulteriormente le rilevazioni.

I 27 ottobre Apple presenterà i risultati del suo quarto trimestre fiscale, il terzo del 2022 a calendario: a questo punto solo qui si potrà conoscere meglio l’andamento delle vendite di iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, e ei nuovi Apple Watch Series 8, Watch SE e il primo Ultra, oltre che l’andamento delle spedizioni Mac.

