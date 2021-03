Spotify Equal supporta la parità e celebra le donne nella musica

Spotify lancia EQUAL, nuova campagna globale di Spotify dedicata a promuovere la parità di genere e a celebrare il contributo delle donne nel mondo dell’audio. Spotify EQUAL intende far conoscere sempre più le artiste e le podcaster a livello locale e internazionale attraverso collaborazioni globali, attivazioni, nuovi contenuti e supporto concreto sulla piattaforma come all’esterno.

Spotify EQUAL prevede:

– Il lancio di EQUAL Hub, una raccolta delle playlist di punta di Spotify per celebrare le creator in tutto il mondo:

EQUAL Hub, disponibile da oggi 8 marzo , è dedicato alle creator presenti sulla piattaforma e permette agli utenti di ascoltare senza interruzioni i loro contenuti audio (musica e podcast).

, è dedicato alle creator presenti sulla piattaforma e permette agli utenti di ascoltare senza interruzioni i loro contenuti audio (musica e podcast). Le artiste saranno protagoniste delle cover di oltre 200 playlist su Spotify, come Top Hits Italia, Alta Rotazione e Plus Ultra, per celebrarle e far sì che raggiungano un pubblico sempre più ampio.

– Il lancio dell’EQUAL Board di Spotify a supporto delle artiste: composto da 15 organizzazioni di tutto il mondo, fornirà a ciascuna un incentivo economico una tantum e lavorerà in collaborazione con loro per scoprire metodi tangibili per rendere l’industria audio più equa nei confronti delle donne.

– Coinvolgere gli utenti e i fan ad ascoltare più artisti femminili. Spotify ha creato anche delle social card per dare la possibilità ai fan di esprimere le proprie raccomandazioni sulle creator da ascoltare.

– L’impegno di EQUAL per le artiste non si ferma: ad aprile Spotify lancerà in 50 paesi l’omonimo programma musicale per promuovere l’uguaglianza di genere. Saranno rinnovati anche programmi di successo come Sound Up e EQL per dare sempre nuove opportunità alle donne nel mondo dell’audio.

In occasione del lancio di EQUAL Spotify celebra le artiste e le podcaster più ascoltate a livello globale e in Italia (sulla base dei dati di streaming dal 1°gennaio al 22 febbraio 2021).

Musica e Podcast nel mondo

Con oltre 2,3 miliardi di stream, Taylor Swift è l’artista più ascoltata in streaming su Spotify. Completano il podio Ariana Grande al secondo posto e Dua Lipa al terzo, seguite da Halsey, Karol G e BLACKPINK.

Il Podcast “al femminile” più ascoltato è Crime Junkie condotto da Ashley Flowers e Brit Prawat. Al secondo posto troviamo Call Her Daddy di Alex Cooper, completa il podio Elise Hu, conduttrice di TED Talks Daily, seguita da Karen Kilgariff e Georgia Hardstark con il podcast My Favorite Murder e Unlocking Us with Brené Brown di Brené Brown.

Musica e Podcast in Italia

Ariana Grande, con oltre 33 milioni di stream, è l’artista più ascoltata in streaming su Spotify in Italia. Al secondo posto troviamo Dua Lipa e in terza posizione l’artista italiana ARIETE, seguite da Billie Eilish e da Sia.

Il Podcast di Mia Ceran, The Essential è il più seguito su Spotify in Italia. Al secondo e al terzo posto, rispettivamente: Morgana di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri e Senza Tabù di Nadia Tempest. Completano la top five TED Talks Daily condotto da Elise Hu, seguita da COSIFANTUTTE: 30 anni in 1 secondo di Alessandra Gallocchio, Arianna Bertoncelli e Chiara Carcano.

Spotify, come servizio di streaming audio più popolare al mondo, è consapevole della propria responsabilità nell’amplificare la voce delle donne tramite playlist globali quali Women of Electronic, Women of K-Pop, Women of Rock, e Galdem e podcast condotti da donne come Where Should We Begin con Esther Perel, Science Vs, e Supernatural con Ashley Flowers.

A febbraio Spotify ha lanciato lo streaming in alta qualità. Per tutto quello che c’è da sapere sul servizio di musica in streaming concorrente a Spotify, ossia Apple Music, si parte da qui.