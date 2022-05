Spotify Island debutta nel metaverso su Roblox

Molte aziende sono già entrate nel metaverso, e oggi un altro grande nome si appresta a fare lo stesso: spotify ha annunciato che la sua avventura nei mondi virtuali arriva attraverso uno spazio interattivo all’interno di Roblox chiamato Spotify Island. L’ambientazione è un luogo in cui gli utenti potranno creare musica, rilassarsi in luoghi virtuali e accedere a merchandising virtuale esclusivo. Spotify Island debutta oggi.

Spotify ha dato alla sua isola Roblox un design fedele al suo marchio: molto verde e con forme, colori e icone che ricordano le app del servizio streaming. Ad esempio, l’utente può raccogliere le icone “Mi piace” a forma di cuore per ottenere merchandising gratuito.

Parlando di beni digitali, Spotify afferma che l’esclusivo merchandising virtuale in-game darà agli artisti la possibilità di connettersi con i fan, ma anche un modo per generare nuovi flussi di entrate e guadagni. L’azienda spiega che una parte delle vendite andrà agli artisti, anche se non ha specificato in quale percentuale.

I compiti principali su Spotify Island sono uscire con gli artisti, completare missioni e accedere a “contenuti esclusivi”, come ricorda anche Engadget. La società afferma di aver riempito il mondo virtuale di easter egg da trovare lungo la strada. Si potrà anche creare la propria musica e i propri suoni tramite stazioni Soundtrap, la piattaforma di registrazione online acquisita da Spotify nel 2017.

Spotify afferma che la sua prima “esperienza a tema” debutterà tra poche settimane. K-Park, un cenno al K-Pop, darà agli utenti la possibilità di interagire con gli artisti Stray Kids e SUNMI. La merce di SUNMI sarà in vendita oggi, con articoli per Stray Kids in arrivo.

La Commissione europea prepara nuove accuse contro Apple nell’indagine antitrust avviata su segnalazione di Spotify. A marzo IKEA ha svelato Vappeby, la lampada speaker da giardino con tasto Spotify dedicato.