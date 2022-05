Nuki Smart Lock è disponibile negli Apple Store in Europa

Nuki Smart Lock 3.0 e Nuki Smart Access Kit 3.0, progettati appositamente per Apple, sono disponibili in vari Apple Store in Italia e in Europa, inclusi Germania, Austria, Francia, Spagna, Paesi Bassi e anche in Regno Unito. L’ultima generazione di serratura smart è compatibile con Apple HomeKit e può essere installata e pronta all’uso in pochi minuti.

Nuki 3.0 funziona con Apple HomeKit

«L’evoluzione di Apple HomeKit è stata fenomenale negli ultimi anni – dichiara Martin Pansy, CEO e co-fondatore di Nuki – È difficile immaginare il panorama delle smart home senza di esso». E ancora «La maggior parte dei nostri utenti è su iOS; quindi, l’integrazione di HomeKit nella nostra terza generazione era essenziale. Oggi, siamo molto felici di vedere le nostre serrature intelligenti in più Apple Store internazionali».

Nuki Smart Access Kit 3.0 è disponibile esclusivamente per igli utenti Apple e include Nuki Smart Lock 3.0, Nuki Fob e Nuki Keypad. Lo Smart Lock 3.0 è ora disponibile nell’elegante colore bianco e si adatta all’area di ingresso esistente. Nuki Fob, un telecomando Bluetooth compatto, così come Nuki Keypad, sono pratiche alternative all’apertura delle porte tramite l’app Home di Apple o l’app Nuki.

Il Fob permette l’apertura premendo un pulsante – perfetto per i bambini o senior senza smartphone. Con il Keypad, invece, la porta può essere aperta tramite codici di accesso a sei cifre, che possono essere assegnati individualmente.

Più comodità e tranquillità tutti i giorni

In pochi minuti, la porta d’ingresso esistente può essere ammodernata con Nuki Smart Lock 3.0 senza viti o trapani. Dopo l’installazione, la serratura intelligente è integrata direttamente in HomeKit e può essere controllata tramite l’app Home su Mac, iPhone e iPad e tramite il comando vocale Siri. Le automazioni e l’integrazione con altri dispositivi domestici intelligenti portano comfort nella vita quotidiana.

Con HomeKit, per esempio, le lampade possono essere accese non appena qualcuno apre la porta. Mentre ci si sta godendo la serata dopo il lavoro, puoi assicurare che la porta d’ingresso sia bloccata in modo sicuro all’ora desiderata. Questo funziona anche a distanza senza l’opzione disponibile Nuki Bridge, grazie ad Apple HomeKit, HomePod mini, Apple TV o iPad configurati come hub domestici nel raggio di azione Bluetooth di Nuki Smart Lock.

Disponibilità dei prodotti Nuki da Apple

Nuki Smart Lock 3.0 può essere acquistato direttamente da Apple al prezzo di 149 euro. L’esclusivo Nuki Smart Access Kit 3.0 è disponibile al prezzo di 249 euro e include Smart Lock 3.0, Nuki Keypad e Nuki Fob. I prodotti sono disponibili online e offline nei 96 negozi fisici Apple Store in Italia, Germania, Austria, Francia, Spagna, Paesi Bassi e anche in Regno Unito.

A marzo Nuki ha annunciato l’apertura e chiusura delle porte tramite Apple Watch LTE. Per la domotica in chiave Apple, iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Watch è possibile consultare questa guida di macitynet.