SRS-RA5000 e SRS-RA3000 sono i nuovi speaker wireless di Sony

Sony ha annunciato l’introduzione di due nuovi speaker wireless– SRS-RA5000 e SRS-RA3000 – che promettono di offrire un’esperienza di ascolto fluida e di qualità in qualsiasi parte della casa. Gli speaker sono presentati come in grado di creare “un’atmosfera sonora straordinariamente avvolgente”, valorizzando ogni ambiente domestico.

Entrambi gli speaker sono progettati per dare vita a esperienze audio a 2 canali premium di qualità, adatte a qualsiasi contesto domestico. Il produttore riferisce che grazie ai sistemi Immersive Audio Enhancement e 360 Reality Audio, RA5000 e RA3000 riempiono le stanze “di un suono appagante in verticale e orizzontale”, estendendo in ogni direzione la posizione di ascolto ottimale.

Le tracce in formato 360 Reality Audio, ascoltabili attraverso i servizi di streaming musicale compatibili, incorporano dati di posizionamento del suono tridimensionali, che con RA5000 o RA3000 si traducono in una riproduzione altamnete coinvolgente. Immersive Audio Enhancement, un algoritmo esclusivo, secondo il produttoee è in grado di trasformare qualsiasi traccia stereo a 2 canali per renderla più avvolgente e “innalzare a livelli più elevati l’esperienza di ascolto”.

RA5000 è certificato Hi-Res audio; vanta una qualità del suono superiore attraverso la riproduzione audio ad Alta Risoluzione. RA5000 è dotato di tre diffusori orientati verso l’alto, che diffondono la musica in verticale, mentre i tre diffusori intermedi agiscono in senso orizzontale. L’unità include magneti al neodimio ad alta intensità e un diaframma in materiale cellulare rinforzato in mica, che rende il dispositivo resistente nonostante le dimensioni compatte. Completa la struttura il subwoofer, che – promette Sony – “contribuisce a riempire la stanza con bassi intensi e profondi”, mantenendo “un’espressività eccellente a tutte le frequenze”, dalle più basse alle più alte.

RA3000 secondo il produttore offre un suono multidirezionale con bassi potenti grazie all’uso di un diffusore full range, un omni-diffusore che emana il suono in ogni direzione riempiendo la stanza, mentre il doppio radiatore passivo conferisce profondità alle basse frequenze. I tweeter sovrapposti dello speaker formano un fronte d’onda rivolto verso l’alto, con diffusione verticale del suono, promettendo “un’esperienza autenticamente immersiva”.

Sia RA5000, sia RA3000 sono dotati di tecnologia Sound Calibration, promettendo “prestazioni audio ottimali in qualsiasi contesto d’uso”. Su RA5000, basta premere il pulsante Immersive Audio Enhancement per avviare una dettagliata regolazione della calibrazione del suono, in modo da ottenere prestazioni sonore ottimali per l’ambiente in cui ci si trova. RA3000 invece si regola in automatico, senza alcun intervento; il processo avviene in background mentre l’utebte ascolta i brani preferiti. Per attivare la ricalibrazione automatica su RA3000, basta accendere lo speaker in qualunque posizione nella casa, e il dispositivo esegue autonomamente il processo per adattarsi al nuovo ambiente.

Non è necessario ricorrere di continuo al telecomando per mantenere livelli di volume costanti: la funzione Auto Volume disponibile sia su RA5000 che su RA3000 elimina questo fastidio, impostando il volume al livello ideale per ciascuna traccia. Gli speaker regolano il suono traccia dopo traccia.

I modelli RA5000 e RA3000 sono compatibili con i dispositivi con Chromecast integrato che supportano Google Assistant e con i dispositivi che supportano Amazon Alex] e permettono quindi di gestire la musica usando l’assistente vocale preferito. I comandi vocali consentono di avviare o interrompere la musica, regolare il volume e modificare altre impostazioni, senza bisogno di premere nulla. Inoltre, entrambi gli speaker supportano la riproduzione multiambiente, per ascoltare in contemporanea la stessa canzone o brani diversi in singole stanze, attraverso gruppi di speaker impostati tramite le app Google Home o Amazon Alexa.

Gli speaker possono essere controllati da qualsiasi punto della casa attraverso l’app “Sony | Music Centre” sullo smartphone, consentendo di personalizzare varie impostazioni e creare un’esperienza d’ascolto su misura.

RA5000 e RA3000 possono entrambi essere connessi via wireless ai TV BRAVIA compatibili. Entrambi gli speaker dispongono di connettività Wi-Fi, tecnologia Bluetooth, NFC[ e compatibilità Spotify Connect[, oltre al sistema Chromecast integrato per associare i dispositivi a uno smartphone o a un tablet e riprodurre in streaming i propri brani preferiti.

Entrambi i modelli sono disponibili con corpo nero e dettagli rame a contrasto, mentre RA3000 è proposto anche con corpo rivestito in tessuto grigio chiaro e dettagli argento. Il risultato è un’estetica ricercata, in grado di valorizzare qualsiasi stile di arredamento.

RA3000 si adatta a qualsiasi situazione e, essendo resistente all’umidità[7], risulta ideale anche in cucina e in bagno. Entrambi i modelli saranno disponibili da febbraio 2021. I prezzi non sono stati comunicati.