iPhone 13? Più spesso e con “tacca” piccola. La nuova indiscrezione

iPhone 13? Più spesso e con “tacca” piccola. Ecco come potrebbero essere gli iPhone che Apple sta preparando per lanciarli poi sul mercato il prossimo autunno, possibilmente a settembre. Secondo MacOtakara, che poche ore fa ha condiviso in rete queste indiscrezioni, il design rimarrà comunque lo stesso anche se lo spessore complessivo dei nuovi telefoni dovrebbe essere leggermente superiore. Si parla di un aumento dello spessore di 0,26 millimetri mentre l’altezza e la larghezza degli iPhone resteranno invariate.

Non dovrebbero inoltre esserci grosse novità per quanto riguarda il modulo della fotocamera delle versioni Pro, che manterrebbe lo stesso spessore. Secondo le voci Apple potrebbe aggiungere una copertura in vetro zaffiro in modo da far sembrare la sporgenza come un’unica fotocamera anche se in realtà sotto, come sappiamo, ce ne sono tre. Ciò renderebbe anche più facile pulire con un panno l’intero modulo e ne migliorerebbe complessivamente il design.

Si dice pure che Pro e Pro Max condivideranno le stesse ottiche: mentre nella serie 12 dello scorso anno soltanto il Pro Max è dotato di zoom ottico 2,5x e stabilizzazione migliore per il teleobiettivo e di lente ultra-grandangolare, questa combinazione sarà invece presente sia su iPhone 13 che su iPhone 13 Pro Max.

Un’altra miglioria in termini di estetica sarà dettata da una riduzione della “tacca” nera che accoglie i sensori frontali, come già anticipato negli ultimi giorni dell’anno da poco concluso. Per riuscire in questa in presa pare che Apple abbia deciso di cambiare la posizione del ricevitore superiore, il che per l’appunto le consentirebbe di rimpicciolire lo scompartimento in cui è alloggiato il sistema TrueDepth.

Per finire la fonte confermerebbe l’integrazione dello scanner LiDAR sull’intera linea di iPhone 13 anziché soltanto sulla serie Pro, come inizialmente previsto.

