Le migliori pellicole per iPhone 12 e 12 mini

Da moda è diventata una prassi, e da prassi a esigenza. Quando si acquista un nuovo iPhone, è altamente consigliato, se non quasi obbligatorio, l’utilizzo di una pellicola protettiva. E’ vero che tutti gli iPhone 12 hanno uno schermo ceramico, ma il display è sempre la parte che più merita protezione, non fosse altro che per gli alti costi di riparazione. Ad oggi sono davvero tanti gli esponenti sul mercato, e bastano pochi euro per proteggere il vostro schermo. Fate, però, attenzione prima di acquistarne una.

Una pellicola non è per tutti

Come già spiegato nell’articolo relativo alle migliori pellicole per la serie iPhone 11, la pellicola va acquistata sulla base del modello di iPhone che possedete. Ad oggi, considerato l’alto numero di smartphone iOS disponibili sul mercato, potrebbe essere facile sbagliare. Anche perché, come noto, gli iPhone 12 presenti sul mercato, sono ben 4. Di questi, solo due modelli possono avere la stessa pellicola, e sono iPhone 12 e iPhone 12 Pro, ossia i modelli con schermo da 6,1 pollici. Attenzione, però, perché se acquistate una pellicola per la parte posteriore, e in particolare per il bump camera, allora anche le pellicole saranno differenti.

In questo articolo, allora, andremo a trattare soltanto le pellicole per iPhone 12 e iPhone 12 mini: attenzione sono diverse per ambo i modelli, anche se condividono lo stesso modulo camer. La pellicola dello schermo, però, è differente, per via delle differenti dimensioni, che ricordiamo sono di 5,4 pollici per iPhone 12 mini e 6,1 pollici per iPhone 12.

Ricordiamo che, in linea di massima, infatti, una pellicola progettata per iPhone XR va bene anche per iPhone 11; ovviamente, le cover per iPhone 11 non possono essere utilizzate con alcun iPhone 12. Se si compra una pellicola nata per iPhone 6s, la si potrà usare fino ad iPhone 8; una per iPhone 6s Plus sarà utilizzabile fino ad iPhone 8 Plus. Ancora, una pellicola per iPhone X potrà essere utilizzata con iPhone XS e, infine, una pellicola per iPhone XS Max sarà compatibile anche con iPhone 11 Pro Max. Questo in linea di massima, perché qualche produttore fa distinzione.

Tutto schermo oppure no?

In secondo luogo un altro aspetto da tenere in considerazione è la superficie di copertura. esistono due macro categorie: le pellicole che coprono solo la parte centrale dello schermo e lasciano liberi i bordi e presentano un intaglio in corrispondenza della fotocamera (o di Face ID) e di Touch ID (nei telefoni dove è presente) e quelle a copertura totale. Le seconde hanno un migliore effetto estetico iniziale e generalmente sono più facili da applicare. Queste ultime in ogni caso solo le pellicole da comprare quando si ha una custodia che, come quelle Apple, sale leggermente sul bordo. Il telefono a questo punto sarà totalmente protetto e l’effetto complessivo sarà perfetto. Attenzione però: con il passare dei giorni tendono a slabbrarsi e a scheggiarsi.

Facili da applicare, anzi no

Infine un altro fattore da tenere in conto è la facilità di applicazione. In linea generale non sono mai facili da installare e si deve prestare assoluta cura ad avere un perfetto allineamento (cui è però possibile fare fronte grazie agli applicatori contenuti in molte confezioni) e far sì che la superficie sia totalmente, assolutamente pulita. Basta un granello di polvere invisibile o anche un frammento di un tessile come un classico “pelucco” e avrete una irrimediabile ed anti estetica bolla.

Pellicole iPhone 12

Pellicole LK con cornice di allineamento

Le prime pellicole che ci sentiamo di consigliarvi sono quelle LK. Si tratta di un kit da 4 pezzi, quindi molto economiche, e offrono una cornice di allineamento per una corretta e facile installazione. Si tratta di pellicole in vetro temperato 9H, resistente ai graffi e infrangibile che propone anche un trattamento oleofobico anti-impronte. Il kit è compatibile con iPhone 12 e iPhone 12 Pro. Quattro pellicole le pagherete soltanto 6,99 euro, quindi il prezzo per singola unità è di 1,75 euro.

Belkin Antimicrobico

Se volete il top del top anche quando si parla di una pellicola, allora Belkin potrebbe essere il brand che fa al caso vostro. La pellicola in questione propone un rivestimento antimicrobico, che riduce la formazione dei batteri sullo schermo fino al 99%. Ha anche un vetro con doppio scambio ionico, due volte più resistente del vetro temprato standard, e offre dunque una ottima protezione contro graffi, rigature, ammaccature e altri impatti, preservando la nitidezza e la sensibilità al tocco del touchscreen, salvaguardando il telefono dall’usura quotidiana. Solitamente costa 24,99 euro, un prezzo che per molti è esagerato per una pellicola, ma spesso su Amazon la si trova a 10 euro in meno.

Spigen

Un brand sempre presente quando si tratta di accessori per iPhone è Spigen. Non mancano neppure le pellicole protettive per la nuova serie di iPhone. Anche in questo caso in confezione è presente lo strumento di allineamento, realizzato con materiali che non danneggeranno il dispositivo durante l’applicazione. Si tratta di pellicole pensate per iPhone 12 e iPhone 12 Pro da 6.1 pollici. Da notare che su Amazon vengono vendute in bundle da 2 pezzi, che vi consigliamo caldamente, e anche singolarmente. La differenza di prezzo tra i due è di 3 euro, ragion per la quale vi consigliamo l’acquisto doppio.

omitium, tra le più economiche

Compatibile con iPhone 12 e 12 Pro, questa pellicola è tra le più economiche su Amazon, e comprende pure un comodo applicatore. Ovviamente è adatta peri il Face ID, e supporta il sistema di sblocco facciame, non creando alcuna interferenza. Si tratta sempre di una cover in vetro temperato 9H, in grado di proteggere efficacemente il dispositivo da graffi indesiderati, come quelle che possono provocare le chiavi dentro ad una borsa. Costa appena 4,90 euro e si acquista direttamente da qui.

iPhone 12 mini

Ovviamente, i consigli per gli acquisti di cui sopra valgono anche per iPhone 12 mini, per cui sono disponibili le cover Spigen e Belkin in formato da 5,4 pollici.

Pellicole ESR, economiche e di buona fattura

Se cercate ancora, tra le tante disponibili su Amazon quelle ESR hanno decisamente un ottimo rapporto qualità prezzo: 7,99 euro per tre pellicole, con tanto di applicatore incluso in confezione. Il produttore raccomanda di aggiornare iOS all’ultima versione di sistema per risolvere problemi relativi alla reattività del touch screen riscontrati da alcuni utenti. Il vetro temperato con cui sono fatte resiste fino a 5 kg di pressione, conferendo così una protezione oltre misura. Il pack da 3 si acquista a 7,99 euro direttamente su Amazon.

QULLOO

Se non volete utilizzare cover per proteggere il lato posteriore di iPhone, allora le cover protettive di QULLOO potrebbero fare al caso vostro. In questo modo proteggerete il posteriore di iPhone 12, che è sempre in vetro, quindi molto fragile, senza però appesantirne le linee con una back cover. Esiste sia il modello per iPhone 12 mini da 5,4 pollici, che per iPhone 12 da 6,1 pollici. Anche in questo caso si tratta di pellicole con durezza 9H, in grado di offrire dunque lo stesso grado di resistenza di una pellicola in vetro frontale.

Pellicole per fotocamera posteriore

UniqueMe iPhone 12 e 12 mini

Questa volta vi proponiamo una pellicola non per lo schermo dell’iPhone, ma appositamente progettata per la camera doppia di iPhone 12 e 12 mini. Si applica sulla camera posteriore, e può essere utilizzata anche con le diverse cover. Facile da installare, offre una protezione multipla, con un rivestimento oleorepellente, che protegge la camera del dispositivo. Il bundle prevede 2 vetri temperati per la versione mini e tre per la versione standard di iPhone 12. A questo indirizzo si acquistano quelle per iPhone 12 mini, mentre da qui quelle per iPhone 12 da 6,1 pollici.