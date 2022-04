Google Pixel 6A potrebbe arrivare a maggio

Dopo due anni di di lanci estivi, Google pare sia pronta per tornare alle proprie tradizioni rilasciando i suoi telefoni della serie A entro il mese di maggio: sia nel 2020 che nel 2021 infatti, i Pixel 4A e 5A sono stati lanciati nel mese di agosto, ma per la gamma 6A in arrivo pare riesca a riprendere i ritmi precedenti che la vedevano appunto rilasciare questi telefoni più o meno nello stesso periodo della conferenza I/O.

Ciò ha senso perché così c’è più spazio tra questi dispositivi e quelli della linea principale, che hanno così un margine maggiore per catturare l’attenzione del pubblico e massimizzare le vendite. Ma i problemi alle catene di approvigionamento come dicevamo avevano fatto sì che negli ultimi due anni l’azienda si è dovuta accontentare dell’estate per poter riuscire a rilasciare questi telefoni sul mercato. L’anno scorso il Pixel 5A non è stato nemmeno venduto da nessun operatore telefonico o rivenditore esterno, lasciandone soltanto a Google la distribuzione al prezzo di listino di 449 dollari.

In base a quanto si apprende però per Google Pixel 6A la musica dovrebbe tornare quella di un tempo: pare infatti che il telefono sia stato appena approvato dalla FCC e ciò sarebbe in linea con quanto accaduto in passato ad esempio con la linea 3A, che fu approvata in questi stessi giorni e poi rilasciata sul mercato il mese successivo durante la conferenza annuale per gli sviluppatori.

Dalla documentazione si legge anche che ci saranno più modelli e che almeno uno di questi supporterà la connettività 5G a onde millimetriche. Secondo le indiscrezioni questo telefono dovrebbe presentare un design modellato sull’aspetto dei Pixel 6 e Pixel 6 Pro, con una barra simile per il comparto fotografico al posteriore. Dai primi benchmark trapelati nelle scorse settimane si è persino visto che potrebbe avere prestazioni simili ai top di gamma: resta da vedere se Google è perciò riuscita a mantenere la lunghissima autonomia della linea precedente e soprattutto se manterrà il prezzo sulla stessa fascia.

Il fatto che esistano più versioni del Pixel 6A è un buon segno per quanto riguarda un possibile aumento delle aree di mercato: per scoprirlo comunque non dovremo attendere ancora molto: la conferenza I/O 2022 è fissata per il prossimo 12 maggio (e causa pandemia si terrà rigorosamente online).

Dopo Apple, Microsoft e Samsung, anche Google ha annunciato la possibilità per gli utenti di effettuare da soli riparazioni su alcuni suoi smartphone.