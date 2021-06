Steve Carell sarà protagonista di The Rabbit Factor, film di Amazon Prime Video

Steve Carell ha un nuovo progetto con Amazon Studios. Si tratta di The Rabbit Factor, il nuovo film in programma tra le produzioni di Amazon Prime Video. Si tratta per Carell del terzo progetto in cantiere sulle piattaforme tv in streaming, dopo la nuova stagione di “The Morning Show” per Apple TV+ e la seconda stagione della serie Netflix “Space Force”.

“The Rabbit Factor” è il film tratto dal romanzo di Antti Tuomainen, in uscita il prossimo 25 settembre: un adattamento di un romanzo a fumetti dell’autore finlandese, in cui Steve Carell interpreterà il matematico assicurativo Henri Koskinen, che calcola ogni dettaglio nella sua vita. Al centro della trama, la vita di Koskinen quando i suoi calcoli non funzionano, quando perde improvvisamente il lavoro e molte altre variabili escono dal suo controllo.

Henri eredita un parco avventura da suo fratelli e contemporaneamente i suoi peculiari dipendenti e preoccupanti problemi finanziari. Dovrà affrontare prestiti da criminali, artisti misteriosi, situazioni emotivamente imprevedibili.

Carell ha appena concluso la seconda stagione di “The Morning Show” per Apple TV+, ed è attualmente impegnato nella seconda stagione di Space Force per Netflix. È tornato a doppiare anche Gru di Minions.

Intanto, prima della notizia di accordi come questo con Steve Carell, Amazon ha fatto un enorme passo in avanti nel sistema dello show business acquistando la Metro Goldwyn Mayer: un’acquisizione da 8,45 miliardi di dollari che sicuramente contribuirà all’ampliamento del catalogo del gigante dello streaming tv.

L’acquisizione di MGM porta una libreria di circa 4mila film e 17mila ore di show televisivi. Un’acquisizione significativa, la più grande mai realizzata da Amazon in questo settore e che dovrebbe determinare una crescita del numero di abbonati Prime. L’abbonamento alla tv in streaming Amazon Prime Video a questo punto, con un catalogo simile, diventerà realmente competitivo con Netflix e Disney Plus.

