WhatsApp aggiorna chat di gruppo, eventi, chiamate e canali

WhatsApp ha annunciato una serie di aggiornamenti novità per l’omonima app di messaggistica centralizzata, presentate come in grado di migliorare l’esperienza utente con chat, chiamate e canali. Alcune novità sono già disponibili, altre saranno rilasciate gradualmente nei prossimi giorni e settimane.

Una delle novità è l’indicatore “Online” nelle chat di gruppo: per aiutare a capire se qualcuno è disponibile a chattare, è possibile vedere quante persone sono “online” in tempo reale, proprio sotto il nome del gruppo. Sempre riguardante le chat la nuova impostazione “Notifica per” con la possibilità di selezionare “In evidenza” per limitare le notifiche per le @menzioni, le risposte e i messaggi da parte dei contatti salvati o “Tutti” per ricevere tutte le notifiche.

Oltre alla creazione di eventi nei gruppi, ora è possibile creare un evento nelle conversazioni individuali. È stata aggiunta la possibilità di indicare “forse” come risposta a un evento, invitare un ospite, aggiungere data e orario di fine per gli eventi più lunghi, oltre a fissare l’evento in una chat. Gli sviluppatori riferiscono che ora è possibile visualizzare rapidamente le reazioni delle altre persone e toccare quella che si vuole inviare.

Scansione dei documenti su iPhone

È possibile scansionare e inviare documenti direttamente da WhatsApp su iPhone. Basta selezionare “Scansiona documento” dall’area degli allegati e seguire le istruzioni per scansionare, ritagliare e salvare il documento.

A proposito di iPhone, gli sviluppatori ricordano che con l’ultimo aggiornamento di iOS, ora è possibile impostare WhatsApp come app predefinita per messaggi e chiamate sull’iPhone. Per effettuare il passaggio, basta andare su Impostazioni > App di default e selezionare WhatsApp.

Per quanto riguarda le chiamate, è possibile usare la classica gesture a due dita per ingrandire le videochiamate: gli utenti di iPhone ora possono ingrandire un video durante una videochiamata per vedere più da vicino il proprio video o quello degli altri.

Ora è possibile aggiungere qualcuno a una chiamata individuale in corso direttamente da una chat toccando l’icona della chiamata in alto e selezionando “Aggiungi alla chiamata”.

Gli sviluppatori affermano le che le videochiamate sono ora più affidabili e di maggiore qualità “Il nostro sistema di routing ottimizzato trova il miglior percorso di connessione, riducendo il numero di chiamate interrotte e il blocco del video. Inoltre, il rilevamento potenziato della larghezza di banda aggiorna rapidamente il video alla qualità HD per un’esperienza più piacevole”.

Note video per i canali: come per le chat, gli amministratori dei canali ora possono registrare e condividere istantaneamente video brevi (non più di 60 secondi) con gli iscritti.

Trascrizioni dei messaggi vocali sui canali: ora è possibile ricevere la versione scritta dei messaggi vocali inviati sui canali, utile quando siamo impegnati e non possiamo ascoltarli.

Codici QR: gli amministratori dei canali ora possono condividere un codice QR univoco che rimanda direttamente al canale, in questo modo è più facile da condividere con altri e far crescere il pubblico.

