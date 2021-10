Su Apple Arcade c’è Thumper Pocket Edition, altri in arrivo

Il catalogo di Apple Arcade si arricchisce di un nuovo titolo: Thumper: Pocket Edition. Lo si può già scaricare da oggi primo ottobre, mentre a breve sarà affiancato da Crayola Create and Play tra i titoli in arrivo.

Thumper: Pocket Edition, per chi non lo conoscesse, è un gioco d’azione dal ritmo incalzante, e che è stato insignito di alcuni premi, tra cui l’Apple Design Award 2019. Si tratta di un titolo che ipnotizzerà i giocatori con il suo gameplay d’azione davvero intenso, affiancato da una grafica psichedelica e da una colonna sonora originale.

In arrivo prossimamente su Apple Arcade anche Crayola Create and Play. Si tratta di un titolo che vuole stimolare la creatività, l’immaginazione, la sperimentazione, e rappresenta una grande aggiornamento per la piattaforma. È pieno di attività divertenti; i giocatori possono sperimentare decine di giochi di sviluppo e sfide creative per rendere produttivo il tempo che passano sul loro smartphone.

Crayola Create and Play di Red Games Co. è l’app ufficiale di Crayola che serve a stimolare e incoraggiare la curiosità, aiutare a sviluppare l’indipendenza artistica per esprimere sé stessi.

Tornando al presente, invece, Thumper: Pocket Edition di Drool LLC ora su Apple Arcade è un gioco in cui i giocatori vestiranno i panni di uno scarabeo spaziale, sfidando il vuoto e affrontando una folle testa gigante e in cui l’utente sarà chiamato a padroneggiare nuove mosse e sopravvivere alle battaglie contro i boss, mentre si sfreccia avanti attraverso nove livelli epici.