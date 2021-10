Apple aggiorna i font SF Symbols 3, San Francisco e New York

Oltre agli aggiornamenti per i vari sistemi operativi, in occasione dell’ultima conferenza mondiale degli sviluppatori (WWDC 2021) di giugno Apple ha rilasciato SF Symbols 3 beta, font che include oltre 600 nuove icone, ora disponibile aggiornato non solo per gli sviluppatori ma per tutti.

Questo font – segnala il sito 9to5mac – consiste in una libreria con oltre 3.100 simboli vari che gli sviluppatori possono usare nei loro progetti. Oltre a 600 nuove icone, SF Symbols 3 vanta peculiarità quali la possibilità di personalizzare i colori, un nuovo inspector e migliorie per la personalizzazione dei simboli.

SF Symbols 3 is no longer beta. Also updated San Francisco and New York fonts available.https://t.co/9E0zFVvQ4Ghttps://t.co/JddJPGfnen — Mike Stern (@themikestern) September 30, 2021

“Con oltre 3100 simboli, SF Symbols è una libreria iconografica progettata per integrarsi perfettamente con San Francisco, il font di sistema per le piattaforme Apple. Symbols integra nove larghezze e tre scale, e si allinea automaticamente con le etichette di testo”, riferisce Apple, spiegando ancora che è possibile sfruttarlo in abbinamento a strumenti di editing vettoriale per creare simboli personalizzati che tengono conto di funzionalità di accessibilità.

Oltre a SF Symbols 3, Apple ha anche rilasciato le versioni aggiornate dei font San Francisco e New York, utilizzati in varie interfacce dei sistemi operativi di tutte le piattaforme Apple. Sia SF Symbols 3, sia gli altri font di Apple si possono scaricare dal sito della multinazionale di Cupertino riservato agli sviluppatori. Per installare SF Symbols 3 è richiesto macOS Catalina o seguenti.

Per scoprire perché Apple ha scelto il font San Francisco per tutte le due piattaforme è possibile leggere la spiegazione di un designer in questo articolo. Dell’installazione dei font abbiamo parlato in questo articolo, al qual vi rimandiamo per conoscere tutti i dettagli in materia: come si aggiungono, come si rimuovono, come si getiscono, come individuare nuovi font, come riconoscere i caratteri di qualità, quali sono i software per gestire i font e così via.