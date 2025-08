Su macOS Tahoe il Macintosh HD non sarà più lo stesso

Segno dei tempi che cambiano e qualche lacrimuccia da parte degli utenti di vecchia data: nella beta 5 dell’update al futuro macOS 26 Tahoe, Apple ha cambiato l’icona che rappresenta il volume di avvio integrato “Macintosh HD”: ora non è più un tradizionale disco rigido ma ricorda un moderno SSD.

In effetti il tradizionale disco rigido non è più presente su nessun Mac recente e l’icona in questione non aveva più senso. Apple non usa più tradizionali dischi rigidi su Mac da almeno un decennio, e l’ultimo Mac a usare ancora un disco rigido di serie è stato l’iMac 21,5” nella configurazione Fusion Drive (SSD+HDD, unendo le capacità dei dischi tradizionali con le prestazioni della memoria flash permettendo tempi di avvio più brevi, e accesso più veloce alle app e ai file). Tutti i Mac recenti sfruttano l’archiviazione flash basata su PCIe e non aveva più senso mostrare una icona legata al passato.

L’icona che permette di navigare all’interno del disco di archiviazione interno sulla Scrivania, lo ricordiamo, appare selezionando dal menu Finder la voce “Impostazioni”, da qui da la sezioni “Generali” e spuntando “Dischi rigidi”.

In macOS Tahoe non è cambiata solo l’icona del disco di archiviazione interno: è cambiata anche l’icona dell’applicazione Utility Disco e l’icona assegnata ai backup di Time Machine.

Anche l’icona che rappresenta il Finder (quella che appare nel Dock e dalla quale è possibile visualizzare, aprire e organizzare i contenuti sul Mac.) è cambiata; nella beta iniziale di Taohoe Apple aveva invertito i due colori del volto che rappresenta il Finder (il lato sinistro del volto è sempre stato blu e il lato destro grigio chiaro) ma è poi tornata sui suoi passi, lasciando invariato lo schema di colori.

Il sito ArsTechnica riferisce di nuove icone anche per le unità di rete, le unità rimovibili e i dischi esterni.

Al momento, la beta di macOS 26 Tahoe è disponibile solo per gli sviluppatori e i beta tester. La beta pubblica è disponibile da luglio tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. Il rilascio definitivo è previsto in autunno come aggiornamento gratuito. L’elenco dei Mac compatibili è disponibile a questo indirizzo.

Tutte le novità svelate da Apple alla WWDC 2025 sono riassunte in questo articolodi macitynet.