Su WhatsApp si scambiano 100 miliardi di messaggi al giorno

Su WhatsApp, l’app di proprietà Facebook, si scambiano 100 miliardi di messaggi al giorno. A riferirlo è stato il CEO Mark Zuckerberg nel corso della presentazione dei dati dell’ultimo trimestre fiscale.

Il dato è incredibile tenendo conto che corrisponde al numero di messaggi scambia nell’ultima vigilia di Capodanno. A rendere così diffuso WhatsApp è il fatto che non sembra avere competitor. Solo 4 anni fa, con WhatsApp e Messenger insieme si arriva ad “appena” 60 miliardi di messaggi, ed anche la nota WeChat (app senza la quale in Cina non è quasi possibile fare nulla) e che vanta un miliardo di utenti, è indietro in quanto a numero di messaggi giornalieri.

A contribuire a fare crescere l’uso di WhatsApp è stata anche la pandemia da coronavirus. “Quest’anno ci siamo tutti affidati di più alla messaggistica per restare in contatto con i nostri cari ed anche nel lavoro”, ha scritto in un tweet Will Cathcart, a capo di WhatsApp. “Siamo orgogliosi che WhatsApp sia in grado di recapitare 100 miliardi di messaggi al giorno e siamo emozionati al pensiero di quello che verrà”, ha scritto ancora.

Il CEO di Apple, Tim Cook, a maggio di quest’anno ha parlato di un generico incremento nel numero di messaggi scambiati con iMessage e FaceTime ma non ha indicato numeri precisi.

WhatsApp vanta al momento due miliardi di utenti e, almeno in India, il suo più grande mercato di riferimento. In alcuni paesi come il Brasile è anche possibile sfruttare l’app per i pagamenti digitali o inviare denaro, esperimento che con ogni probabilità sarà esteso anche in altre nazioni. A giugno la Banca centrale brasiliana aveva sospeso il sistema lanciato da WhatsApp per i suoi utenti per timori sulla privacy e la concorrenza nel mondo finanziario ma alla fine è stato autorizzzato sistema di pagamento basato su WhatsApp, che permette di spedire denaro e effettuare pagamenti via chat.