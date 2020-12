TP-Link presenta due nuove soluzioni per linea fissa e mobile con telefonia VoIP

Ci sono due nuove soluzioni TP-Link per uso domestico – ma anche per le piccole attività – che promettono alte prestazioni con ogni tipologia di connessione e al contempo combinano la possibilità di effettuare chiamate attraverso la rete dati. Il primo dei due si chiama TL-MR6500v ed è un router 4G, da utilizzare quindi con un piano mobile, l’altro invece l’azienda lo ha chiamato VX220-G2v ed è un modem/router con WiFi 6, pensato quindi per funzionare con le connessioni di rete fissa.

Procedendo in quest’ordine, TP-Link TL-MR6500v è il primo router con 4G e VoIP insieme dell’azienda e può effettivamente sopperire all’assenza della linea fissa sia a casa che in ufficio. Basta infatti avere il router e inserire una SIM per avere connettività per sé, per i propri clienti e per i dispositivi del punto vendita (compresi i registratori di cassa telematici, per dire) senza rinunciare alla comodità di collegare anche un telefono sfruttando il numero della stessa scheda integrata.

Con le offerte Iliad come la 100 GB a 9,99 euro al mese, che è stata disponibile per un paio di settimane a ottobre (adesso è attiva la 50 GB a 7,99 euro mensili) o le “Infinito” di Vodafone dove i GB sono addirittura illimitati (a partire da 29,99 euro al mese) queste soluzioni diventano una reale alternativa alla rete fissa in quanto di fatto eliminano la necessità di intervento tecnico in caso di guasto (l’unica cosa che può succedere è il router che si rompe o la rete che non prende per un problema tecnico dell’operatore scelto).

Non ci sono neppure costi nascosti (nel caso di Iliad) o more da pagare se si cambia operatore, come invece accade con la linea fissa dove spesso persiste il vincolo contrattuale di 24 mesi. Senza dimenticare che non c’è il vincolo di mantenere il router vicino alla presa telefonica: serve solo la presa di corrente per l’alimentazione, quindi si può posizionare il router nel punto migliore della casa/ufficio per la ricezione del segnale telefonico. In definitiva chi fino ad oggi – come chi scrive – sceglieva di eliminare la linea fissa in favore del router 4G doveva rinunciare al telefono fisso, mentre con il nuovo TP-Link TL-MR6500v ora si hanno i benefici della linea tradizionale con i vantaggi del 4G.

La versatilità di TL-MR6500v non ne condiziona neppure le prestazioni: 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload su rete 4G LTE, velocità più che sufficienti per scopi professionali e anche di intrattenimento domestico. All’interno della rete WiFi, invece, il router offre fino a 300 Mbps, promettendo prestazioni stabili per un massimo di 32 dispositivi collegati contemporaneamente, quindi effettivamente valido anche per tenere collegati i vari dispositivi Smart.

Per quanto concerne la parte telefonica, il modem supporta gli standard VoLTE, CSFB e VoIP. In più c’è la funzionalità di Voicemail che permette di registrare fino a 100 minuti di messaggi nella memoria interna del dispositivo. E’ infine compatibile con le frequenze FDD-LTE e TDD-LTE supportate dai principali operatori telefonici. Il prezzo di listino è di 99,99 euro. Se lo volete comprare, lo trovate su Amazon (nel momento in cui scriviamo) a poco più di 95 euro.

TP-Link VX220-G2v è invece un modem/router compatibile con ogni tecnologia di connessione (Fibra, Fibra-Rame, Rame) e progettato per offrire ottime prestazioni a prescindere dalla tecnologia utilizzata. Compatibile con gli standard VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL, può raggiungere i 300 Mbps in connessione Fibra-Rame grazie all’impiego dello standard EVDSL con Profilo 35b, quindi in termini di prestazioni è tre volte superiore rispetto alla classica VDSL da 100 Mbps.

Supporta la più recente tecnologia WiFi 6 che permette di creare una rete stabile, affidabile, veloce e capace di molte connessioni simultanee, garantendo inoltre a ognuna di esse prestazioni elevate. L’esperienza d’uso dipende sia dalla connessione fino a 1 Gbps di velocità, ma anche dall’abbattimento della latenza e di ogni genere di interferenza. Supporta inoltre la tecnologia VoIP e permette di collegare direttamente fino ad un massimo di due telefoni IP.

Infine, integra 4 porte LAN per dispositivi cablati, 1 WAN per la connessione alla linea Internet già in uso, le 2 porte per telefoni VoIP poc’anzi citate e una presa USB per la condivisione di un disco sulla rete. Se lo volete comprare, anche questo sta su Amazon (al momento) a 119,99 euro contro i 139 euro di listino.