Super Nintendo World, il primo parco in USA apre il 17 febbraio

A due anni di distanza dall’apertura del primo Super Nintendo World a Osaka, in Giappone, il celebre parco a tema aprirà la sua prima controparte negli USA all’interno degli Universal Studios di Hollywood. Il taglio del nastro è stato fissato per il 17 febbraio 2023, quindi più o meno in concomitanza con l’uscita del film Super Mario Bros, che sarà disponibile nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 6 aprile.

Cosa offre

Mario Kart: Bowser’s Challenge è l’attrazione principale: si tratta di un simulatore di go-kart che fa uso della realtà aumentata (tramite un visore da indossare) per mostrare un mondo digitale alternativo con piste d’altri tempi, proiettili Koopa e sfidanti dal volto certamente familiare ai fan dell’idraulico baffuto.

Tra le altre curiosità del parco USA c’è la possibilità di acquistare un binocolo interattivo «per scoprire una nuova dimensione di Super Nintendo World» e un Power-Up Band, un bracciale che, come in una specie di videogioco vivente a grandezza naturale, permette di interagire coi blocchi a forma di punto interrogativo posizionati all’interno della struttura, naturalmente con i celebri personaggi dei videogiochi in costume che si incontrano tra una zona e l’altra.

E poi gli appassionati del franchise possono comprare il pranzo al Toadstool Cafe, dove lo chef Toad serve prelibatezze come il Toadstool Cheesy Garlic Knots, la Piranha Plant Caprese e il Mario Bacon Cheeseburger. E, naturalmente, c’è la 1-Up Factory, un negozio al dettaglio che vende i cappelli dei personaggi e le bambole di peluche.

Terzo parco Super Nintendo World in arrivo in USA

Il Super Nintendo World nasce dalla collaborazione tra Nintendo e la Universal Creative e il creatore di Mario, il visionario Shigeru Miyamoto, è stato determinante nella progettazione e nella costruzione del parco giapponese originale, che questo suo nuovo fratello di Hollywood rispecchia in larga parte. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, c’è già in cantiere la realizzazione di un secondo parco, questa volta presso gli Universal Studios della Florida.

