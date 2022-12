Netflix annuncia gli ultimi giochi del 2022 e i primi titoli del 2023

Netflix spinge ancora l’acceleratore sul suo lato videoludico, annunciando gli ultimi giochi per questo 2022 insieme ai primi titoli in arrivo nel 2023. Sono davvero tanti i titoli interessanti che vengono mostrati in un trailer di lancio. Ecco di che si tratta.

A partire da oggi, gli abbonati al servizio potranno giocare a Kentucky Route Zero e Twelve Minutes di Annapurna. Se questi già serviranno a saziare l’appetito per questo finale del 2022, il trailer che riportiamo in basso in questo articolo mostra anche quelle che saranno le prime uscite del prossimo anno, che includono il nuovo Valiant Hearts.

Oltre ai titoli di cui sopra, Netflix ha anche recentemente aggiunto la visual novel Too Hot to Handle: Love Is a Game, il gioco di puzzle Scriptic: Crime Stories e Solitaire. A partire dal 2023, Netflix continuerà a ottenere giochi importanti da proporre ai suoi abbonati senza costi aggiuntivi, tra cui TMNT: Shredder’s Revenge. Prossimamente in arrivo anche Vikings: Valhalla, basato sulla sua serie TV con lo stesso nome. Questi ultimi titoli debutteranno nel primo trimestre 2023.

Da notare che uno dei più grandi colpi della piattaforma è l’esclusività al lancio di Valiant Hearts: Coming Home, il sequel del gioco di avventura 2D ambientato nella prima guerra mondiale, che segue così Valiant Hearts: The Great War. Anche questo titolo dovrebbe essere lanciato su Netflix all’inizio del 2023. Ubisoft avrebbe anche un titolo di Assassin’s Creed in sviluppo per Netflix, con il quale sta anche collaborando in una serie live-action.

Netflix ha iniziato ad aggiungere giochi alla sua piattaforma di streaming nel 2021, anche se la maggior parte dei titoli attualmente in catalogo è stata lanciata nel 2022. Mentre i rapporti suggeriscono che solo una piccola percentuale di abbonati a Netflix gioca, sembra che il numero sia sufficiente affinché Netflix corteggi più editori.

