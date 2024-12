La sveglia definitiva per il comodino in offerta a soli 15 €

Pubblicità

È vero, per svegliarvi al mattino potete usare direttamente lo smartphone; ma volete mettere il poter togliere tutto il ciarpame dal comodino semplificandolo al massimo senza rinunciare a niente? In tal caso ecco la sveglia che fa per voi, ora in offerta a soli 15 €.

È una sveglia digitale multifunzionale che unisce praticità, design e funzionalità. Un orologio da tavolo che non fa solo da semplice sveglia, ma rappresenta un vero e proprio complemento d’arredo per ogni ambiente grazie al suo stile moderno e accattivante.

Integra una porta di ricarica USB che si può usare per ricaricare comodamente i dispositivi senza così dover usare ulteriori caricabatterie, ottimizzando lo spazio sulla scrivania (o sul comodino) e mantenendo tutto in ordine.

A tal proposito facciamo notare che usa una batteria al litio da 1.500 mAh che serve anche per mantenere le impostazioni quando viene spenta, grazie alla funzione di memoria.

C’è poi la funzione di luce notturna che crea un’atmosfera rilassante grazie alla sua luminosità regolabile e la possibilità di impostare due set di allarmi indipendenti, con quattro modalità di allarme a disposizione (1-1, 1-5, 1-6, 1-7) in modo da scegliere la configurazione più adatta alle proprie necessità, sia per i giorni feriali che per il weekend.

Mette a disposizione 18 suonerie musicali, con volume regolabile fino a 120 decibel, per svegliarsi al suono della propria melodia preferita. Non manca la funzione snooze touch per rimandare l’allarme con un semplice tocco sulla parte superiore della sveglia (il tempo di snooze è di 5 minuti, ottimo per chi ha bisogno di un po’ più di tempo per svegliarsi godendosi ancora un po’ il tepore delle coperte).

Sul display è anche indicato lo stato della batteria così da avere sempre un accesso diretto all’autonomia: mentre si ricarica, il display rimane acceso; quando è completamente carica, si spegne; e in caso di batteria scarica, lampeggia per ricordare la necessità di ricaricare.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 22 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 31% andando a spendere intorno ai 15 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.